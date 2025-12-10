Air Europa amplía hasta el 19 de diciembre la suspensión de vuelos a Venezuela

La FAA y la IATA han alertado sobre los riesgos de volar sobre Venezuela y el impacto negativo de las restricciones aéreas en la conectividad del país.

La tensión en Venezuela continúa. Muchas de las aerolíneas internacionales mantienen suspendidos sus vuelos a la zona, entre ellas las españolas. Air Europa ha ampliado hasta el 19 de diciembre la cancelación de sus vuelos.

De esta forma, la aerolínea de Globalia ha prolongado una semana más la suspensión de sus operaciones en el país, según confirman fuentes de la compañía aérea.

Air Europa, sigue monitorizando la situación de manera permanente.

Por su parte, Iberia ya anunció que mantenía hasta el 31 de diciembre los vuelos cancelados, mientras que Plus Ultra no ha dado fecha tras la revocación de sus derechos de vuelos por parte de Venezuela.

En total, más de 34.000 viajeros se verán afectados por las cancelaciones de las aerolíneas españolas.

Las compañías aéreas están ofreciendo a los clientes afectados la posibilidad de cambiar sus vuelos para otra fecha, para otro destino cercano o bien, solicitar el reembolso del importe del billete.

Ahora mismo sólo mantienen operaciones en el país Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena -que vuelan a destinos de América Latina y el Caribe-, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal).

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) ha reiterado que “la seguridad es y seguirá siendo la principal prioridad de la aviación”.

Por ello, recuerda que “las aerolíneas deben mantener la libertad de evaluar de manera individual los riesgos, incluidas las clausuras de espacio aéreo, protegiendo la seguridad de los pasajeros y la tripulación”.

Precaución

El 22 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) instó a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región".

Eso provocó que muchas aerolíneas suspendieran vuelos. En España, Iberia, Air Europa y Plus Ultra lo hicieron. Y en el resto del mundo otras siguieron el mismo camino: portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña Gol, la chilena Latam y la turca Turkish Airlines.

A Venezuela no le gustó esta decisión. El Gobierno venezolano dio 48 horas para que las aerolíneas que habían suspendido vuelos volvieran al país.

Al no hacerlo, el pasado jueves retiró los derechos de vuelo a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, según la Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela.

Más tarde añadió a esta lista dos aerolíneas más: Air Europa y Plus Ultra.

IATA ya alertó de los efectos negativos de quitar los derechos de vuelo.

“Esta decisión reducirá aún más la conectividad hacia el país, que ya es uno de los menos conectados de la región”, señalaron.