Lufthansa, Delta y Air France se lanzan a la caza de gangas aéreas con Air Europa y la antigua Alitalia en el radar

La pandemia ha puesto de relieve la delicada situación de muchas aerolíneas y la urgente necesidad de concentración en el sector para sobrevivir al calor de un gran grupo. Aerolíneas como Lufthansa y Air France han salido reforzadas -a pesar de necesitar rescates- y con ganas de hacerse con aerolíneas independientes. Y en el radar están Air Europa o Ita Airways (antigua Alitalia), entre otras.

La situación de Air Europa no ha hecho más que despertar el interés de muchas aerolíneas. Tal y como publicó este medio, la familia Hidalgo tiene sobre la mesa el interés de varias empresas por entrar en la aerolínea en caso de que la compra por parte de Iberia fracase; algo que no se descarta dado que las negociaciones han agotado los plazos inicialmente fijados.

Aunque los nombres de las compañías no han sido desvelados, el interés por Air Europa no es nuevo. Al parecer, la compañía estadounidense Delta Airlines expresó su interés hace meses por entrar con una participación pequeña en Air Europa durante el proceso de valoración de la operación por parte de las autoridades de competencia de la Comisión Europea, según confirman fuentes cercanas a la operación.

Avión de Delta Airlines.

También mostró su interés Lufthansa en un procedimiento rutinario en el que la CE consulta a las aerolíneas si tienen o no interés cuando se produce este tipo de operaciones. La compañía sale fortalecida de la crisis. Obtuvo un rescate de 9.000 millones de euros del Estado alemán que ya está devolviendo.

La alemana siempre ha estado en las quinielas. Sin embargo, ahora parece más enfocada en hacerse con Ita Airways (antigua Alitalia) junto con la naviera MSC. Ita nació en octubre como aerolínea independiente de Alitalia y con un tamaño mucho más reducido.

Pero en tan solo unos meses está en proceso de liquidación. Un nuevo fracaso tras varios rescates e intentos de reflotar a Alitalia. En uno de ellos, curiosamente, EasyJet, Air France y Delta estuvieron cerca de entrar en su accionariado. Pero nada cuajó, ni los intentos de Etihad Airways (que poseía el 49% de la compañía) para que el Estado italiano hiciera algo. Finalmente, la compañía de Emiratos Árabes se negó a seguir inyectando recursos económicos en la italiana.

Avión de la antigua Alitalia. Max Rossi Thomson Reuters

Y hablando de EasyJet, la empresa es otra de las que está en el radar para ser comprada. El pasado año rechazó una oferta de Wizz Air. Justo después optó por una ampliación de capital de 1.400 millones de euros. Además, IAG no esconde su interés por la británica, ni EasyJet el convencimiento de que no va a poder seguir en solitario. Así que podría ser una alternativa en caso de no poder hacerse con Air Europa.

Al borde la quiebra

Pero, ¿se puede sobrevivir sin grupo? Pues en el nuevo escenario aéreo es complicado. Lo vemos con el ejemplo de Norwegian, que se vio obligada a solicitar el concurso de acreedores en Noruega e Irlanda y el preconcurso de tres filiales en España. De hecho, en España ya solo mantiene dos bases y su actividad se redujo drásticamente.

A pesar de ello, lanzó un nuevo plan para sobrevivir ante los efectos de la Covid. Aunque dicho plan supone romper con su razón de ser: el low cost de largo radio.

Y eso que Norwegian estuvo muy cerca de acabar bajo el paraguas de IAG, operación que se frustró hace unos años, antes de que el grupo se interesara por Air Europa. Quien sabe si esta hubiera podido ser la salvación de Norwegian. En su lugar, IAG creó Level para competir con la noruega.

La Covid también puso punto final a otras compañías como la británica Flybe, que en marzo de 2020 se declaró en quiebra tras no poder asegurar un rescate financiero por parte del Gobierno de Reino Unido y ante el impacto económico del coronavirus.

Un año después, Czech Airlines (CSA), la compañía de bandera de la República Checa, con más de 97 años de trayectoria, se declaró en quiebra y solicitó su reorganización en el Tribunal Municipal de Praga. Philippine Airlines (PAL), Latam Airlines o Aeroméxico también se acogieron a procesos de bancarrota con distintos finales.

Otras, como Ryanair, se adelantó antes de verse en problemas por competir en solitario. Un movimiento inteligente en la estrategia de un grupo que tiene hasta el último céntimo calculado al milímetro para mantener un negocio low cost que atraviesa sus horas más bajas. ¿Qué hizo? Adquirir Buzz, Lauda y Malta Air y crear un grupo donde también integró a su gran estrella: Ryanair DAC.

Rescate en España

La fórmula más elegida por las aerolíneas para evitar una quiebra inminente ha sido recurrir a un rescate. En España, además del rescate de 475 millones de euros aprobado a Air Europa, otra aerolínea también tiene concedido el suyo bajo una gran polémica: 53 millones a Plus Ultra.

Dos préstamos públicos muy polémicos que pone en peligro el rescate a las otras aerolíneas (Volotea, Air Nostrum y Wamos Air), según fuentes del sector.

Estamos hablando de 358 millones de euros solicitados entre las tres. La última en hacerlo fue Volotea. A principios de diciembre pidió la concesión de un préstamo participativo por hasta un máximo de 185 millones de euros para alcanzar el reequilibrio patrimonial tras la crisis de la Covid-19.

Mucho antes lo hicieron Air Nostrum (103 millones de euros) y Wamos Air (70 millones). De estos dos rescates, solo hay novedades en el de la franquiciada de Iberia. En septiembre, se abrió el proceso de contratación de diez asesores independientes, dentro del acuerdo marco establecido para ello, para el estudio de varios rescates, entre los que destaca el de Air Nostrum.

Sigue los temas que te interesan