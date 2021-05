Plus Ultra no podrá devolver el rescate: su plan de viabilidad revela que acumulará pérdidas millonarias

Plus Ultra diseñó en agosto el plan para conseguir el rescate tras agotar todas las vías posibles de financiación

Poco a poco, se van sabiendo más detalles del plan de viabilidad diseñado por Plus Ultra para garantizar la devolución del polémico rescate estatal de 53 millones de euros. Hasta la fecha, era la propia aerolínea la que había ofrecido datos, pero ahora una denuncia de Ciudadanos en Europa permite conocer de forma parcial nueva información que lleva a pensar que Plus Ultra no podrá devolver la ayuda pública.