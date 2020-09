Vueling, más optimista que IATA: prevé que la demanda aérea se recupere antes del año 2024

El presidente y consejero delegado de Vueling y próximo presidente de Iberia, Javier Sánchez-Prieto, se ha mostrado más optimista con la recuperación del tráfico aéreo tras la crisis. Cree que será antes de lo que vaticina la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), que alarga hasta 2024 esa recuperación de la demanda.

Así lo ha asegurado durante su intervención en la Asamblea General Extraordinaria organizada por Exceltur este jueves en Palma, donde se han congregado empresarios turísticos de España para debatir sobre el impacto de la pandemia en el sector.

No obstante, reconoce no ser “especialmente optimista de cara al otoño y al invierno hasta que no haya un verdadero avance en el tratamiento de la enfermedad o en que se desarrolle una vacuna que permita que los niveles de contagios actuales se controlen”.

En este encuentro, también Sánchez-Prieto ha previsto que el grupo de aerolíneas que pertenecen Vueling e Iberia, IAG, saldrá “más reforzado” en un entorno competitivo que va a cambiar. “La mayoría de las empresas turísticas van a ser de los Estados”, señala. Así, se puede dar el caso de que Iberia compita frente al Estado alemán; una posición de desventaja.

Una Iberia más pequeña

El todavía presidente de Vueling, ha defendido la posición de la compañía de estar preparados y ser "prudentes" por si tras la crisis son "más pequeños" ante una caída de la demanda de viajes. "El objetivo no es ser más pequeños. No es el escenario al que aspiramos", afirma.

Las palabras de Sánchez-Prieto se producen tras las declaraciones del presidente de Iberia, Luis Gallego, el pasado mes de junio cuando advirtió que la aerolínea será una compañía más pequeña los próximos 5 años por el impacto de "la peor crisis de la historia de la aviación".

Según ha admitido Sánchez-Prieto, a corto plazo, desde la compañía viven "con la angustia" de ver cómo la demanda ha caído drásticamente a causa de la pandemia, lo que ha derivado en que tengan que adaptar los medios de producción a la existente.

Por ello, ha insistido en buscar y trabajar en la seguridad, ya que, en su opinión es lo que dará un alivio en el corto plazo al sector turístico hasta que se encuentre una solución a la pandemia. Además, ha reconocido que en este contexto han tenido que arriesgar y tratar de dinamizar la demanda tomando riesgos e impulsando ofertas llamativas.