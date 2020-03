Oleada de cancelaciones de vuelos a Italia y de países que traban la entrada de españoles

Italia ha dado este lunes un paso inédito en Europa para la contención del coronavirus al anunciar que el país entero queda en situación de aislamiento y solo se permiten viajes con una razón justificada. Medida que tendrá un impacto en las cancelaciones de rutas y las reservas de vuelos y que se suma las reducciones anunciadas por Ryanair, Air Europa o Alitalia, entre otras.

Ryanair llevará a cabo nuevos recortes en su programación de vuelos hacia, desde y dentro de Italia que se une a las restricciones de otros países de la UE como Eslovaquia, República Checa, Hungría, Malta y Rumanía que limitan los vuelos hacia y desde el norte de Italia con efecto inmediato.

Así, desde las 24:00 horas del martes 10 de marzo hasta las 24:00 horas del miércoles 8 de abril, Ryanair suspenderá todos los vuelos domésticos en Italia hacia y desde Milán- Bérgamo, Milán-Malpensa, Parma y Treviso. Desde las 24:00 horas del jueves 12 de marzo hasta las 24:00 horas del miércoles 8 de abril, Ryanair contará con una programación muy reducida.

Air Europa anunció la semana pasada la reducción de rutas que conectan Madrid con Roma y Milán por el impacto del coronavirus. Este lunes, actualizó el estado de los vuelos afectados y ha cancelado para esta semana cuatro trayectos y para la segunda quincena de marzo otras cuatros rutas. Aquí se pueden consultar los vuelos cancelados.

Asimismo, Alitalia suspende desde ayer todos sus vuelos internacionales desde los aeropuertos de Milán y solo seguirá operando los nacionales desde Milán Linate, pero con una reducción de las frecuencias.

Cancelaciones en el mundo

Por otro lado, Iberia ofrece cambiar los billetes a Italia y Japón hasta el 15 de marzo por el coronavirus; mientras que Lufthansa reducirá un 50% los vuelos.

Etihad Airways acaba de suspender temporalmente todos los vuelos entre Abu Dhabi y Arabia Saudí, en respuesta a una directiva de la Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudí para ayudar a prevenir la propagación del virus Covid-19. La aerolínea realiza hasta 12 vuelos diarios entre la capital de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Norwegian decidió la semana pasada cancelar 22 vuelos de larga distancia entre Europa y Estados Unidos por la menor demanda existente debido al coronavirus. En concreto, las rutas afectadas son: de Roma a Los Ángeles, Boston y Nueva York (un reducido número de vuelos durante algunas semanas en estas tres rutas) y de Londres a Nueva York (de tres a dos frecuencias diarias algunos días).

Israel y Vietnam vetan entrada

En otros casos, los ciudadanos españoles junto a otros europeos se encuentran con limitaciones para entrar en otros países. El primer ministro de Vietnam Nguyen Xuan Phun, anunció ayer que no expedirá temporalmente visados para la entrada de turistas de Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Alemania, Francia y España.

En el caso de Israel, las autoridades del país informan que, desde el viernes 6 de marzo, los pasajeros no israelíes que hayan permanecido durante los últimos 14 días en uno de los siguientes países: España, Francia, Alemania, Suiza, Austria o Italia solo podrán ingresar al país si se sometan voluntariamente a una cuarentena de 14 días en una casa particular (la cuarentena en un hotel no está permitida).

Caen las reservas

Con respecto a las contrataciones en España, la situación no es mucho mejor. El número total de asientos previstos en vuelos internacionales para el trimestre marzo-mayo decrece un 2,3% respecto al mismo trimestre del año anterior, hasta los 27,4 millones de pasajeros, según en la estadística mensual de capacidad aérea que realiza Turespaña.

La mayoría de los principales mercados disminuyen su capacidad aérea. Solo crecen Portugal, Francia, Estados Unidos y Rusia. Entre los mercados que registran una contracción en términos porcentuales cabría destacar, en este orden, Suecia, Finlandia y Alemania.