Estos son los vuelos que Air Europa suspende hasta el 31 de marzo

La aerolínea Air Europa anunció la semana pasada la reducción de rutas que conectan Madrid con Roma y Milán por el impacto del coronavirus. Este lunes, ha actualizado el estado de los vuelos afectados y ha cancelado para esta semana cuatro trayectos y para la segunda quincena de marzo otras cuatros rutas.

Así, entre el 10 de marzo y el 15 de marzo (ambos inclusive) se cancelan los vuelos UX1045 entre Madrid y Roma Fiumicino, UX1044 entre Roma Fiumicino y Madrid, UX1063 entre Madrid y Milán Malpensa y UX1060 entre Milán Malpensa y Roma Fiumicino.

Entre el 16 de marzo y el 31 de marzo (ambos inclusive) Air Europa no operará las rutas con código UX1063 entre Madrid y Milán Malpensa, UX1060 entre Milán Malpensa – Madrid, UX1045 entre Madrid y Roma Fiumicino y UX1044 entre Roma Fiumicino – Madrid.

La aerolínea avisa de que el resto de frecuencias entre Madrid y Milán Malpensa, Roma Fiumicino y Venecia se mantienen sin alteraciones. “Los pasajeros con billetes en los vuelos cancelados, serán acomodados automáticamente en otros vuelos de Air Europa, sin necesidad de contactar con la compañía”, explican. Asimismo, recuerdan que se permitirán también cambios de fecha y/o reembolsos (si ha comprado su billete con una agencia de viajes, deberá ponerse en contacto con ella para gestionar el reembolso).

La compañía aérea de Globalia explica que aunque su vuelo no se haya cancelado, se autoriza para los pasajeros con origen o destino cualquier aeropuerto italiano con billete cuya numeración comience por 996, fecha de emisión anterior al 28 de febrero y fecha de vuelo hasta el 31 de marzo, la posibilidad de cambiar de fecha sin penalización, cambiar de ruta asta el 15 de junio a nuestros destinos en Europa o África.

Vuelos a Israel

En el caso de Israel, las autoridades del país informan que, desde el viernes 6 de marzo, los pasajeros no israelíes que hayan permanecido durante los últimos 14 días en uno de los siguientes países: España, Francia, Alemania, Suiza, Austria o Italia solo podrán ingresar al país si se sometan voluntariamente a una cuarentena de 14 días en una casa particular (la cuarentena en un hotel no está permitida).

Los pasajeros que solo han permanecido en estos países para tomar su vuelo de conexión hasta Israel, no se verán afectados por esta restricción.

Con respecto a las condiciones para viajar a Israel, si el vuelo está comprendido entre el 06 de marzo y el 31 de marzo (ambos inclusive), Air Europa permite cambios de fechas totalmente gratuitos para volar el 31 de marzo, o del 14 de abril al 15 de junio inclusive; cambios de fecha o de ruta sin penalización, abonando tan sólo diferencia de tarifa; y reembolsos. Pero si ha comprado su billete con una agencia de viajes, deberá ponerse en contacto con ella para gestionar el reembolso).

Los pasajeros con origen o destino Israel que no se vean afectados por esta restricción tienen permitidos cambios de fecha sin penalización, para volar hasta el 15 de junio, abonando diferencia de tarifa si la hubiera.