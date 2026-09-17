Capgemini se suma a EURO-3C, la iniciativa europea liderada por Telefónica para reforzar la soberanía digital en la UE

La red permitirá implementar aplicaciones avanzadas en sectores como automoción, transporte, energía y servicios públicos, potenciando la innovación y la eficiencia digital europea.

Capgemini liderará el desarrollo de capacidades de interoperabilidad y soberanía de datos, impulsando la privacidad y seguridad desde el diseño del proyecto.

El consorcio EURO-3C reúne a 87 organizaciones de 18 países europeos y desarrollará una infraestructura federada de telecomunicaciones, edge computing, nube e inteligencia artificial.

Capgemini se incorpora a EURO-3C, la iniciativa europea liderada por Telefónica para fortalecer la soberanía digital y la resiliencia tecnológica en Europa.

Capgemini se ha sumado a EURO-3C, la iniciativa europea liderada por Telefónica y respaldada por la Comisión Europea que busca fortalecer la soberanía digital y la resiliencia de Europa.

A través de una infraestructura federada que combina tecnologías de telecomunicaciones, edge computing, nube e inteligencia artificial, el consorcio reúne a 87 organizaciones de toda Europa para impulsar el desarrollo de servicios digitales seguros e interoperables a gran escala.

EURO-3C tiene como objetivo establecer una infraestructura federada, multioperador y multiproveedor que abarcará más de 70 nodos edge y en la nube en 18 países europeos.

Los países que participan en el consorcio son España, Alemania, Francia, Países Bajos, Finlandia, Noruega, Polonia, Italia, Reino Unido, Grecia, República Checa, Rumanía, Suecia, Irlanda, Bélgica, Austria, Portugal y Suiza.

La iniciativa está diseñada para dar soporte a la prestación de servicios digitales seguros, interoperables y de alto rendimiento para sectores estratégicos como la automoción, el transporte, la energía y los servicios públicos.

Al permitir el procesamiento de datos en tiempo real y una conectividad de baja latencia próxima al lugar donde se generan los datos, la red permitirá desplegar aplicaciones avanzadas que van desde la movilidad conectada y autónoma hasta la automatización industrial y los sistemas de energía inteligentes.

Dentro del consorcio, Capgemini liderará el desarrollo de capacidades de interoperabilidad y soberanía de datos, ayudando a establecer las bases de confianza necesarias para el intercambio seguro de datos en un ecosistema federado europeo.

Basándose en su experiencia en espacios de datos descentralizados, el grupo está integrando la privacidad, la seguridad y el cumplimiento normativo desde el diseño.

Capgemini también aporta capacidades impulsadas por IA para optimizar la gestión de recursos en el edge y respaldar la convergencia de la infraestructura de red y computación, mejorando el rendimiento a la vez que promueve un uso eficiente y sostenible de los recursos digitales.

A través de este enfoque colaborativo, la iniciativa busca fortalecer la soberanía digital europea reduciendo las dependencias estratégicas y fomentando la innovación basada en la transparencia, la seguridad y el intercambio fiable de datos.

De este modo, EURO-3C pretende sentar las bases para servicios digitales avanzados y reforzar las capacidades tecnológicas de Europa en sectores críticos de la cadena de valor digital.