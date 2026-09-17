Anthropic abre su primera oficina en España y pone a una exdirectiva de Google al frente para impulsar una IA segura

Anthropic colabora con ISDI Business School y apoya la comunidad Claude en Madrid, que ya cuenta con ocho embajadores para promover el intercambio de conocimiento sobre IA.

El uso de la inteligencia artificial Claude en España es 2,7 veces superior al esperado por población, con grandes empresas como Santander, BBVA y Telefónica ya utilizándola.

Cristina Pitarch, con experiencia en Google y Salesforce, será la country manager liderando la expansión en el mercado español.

Anthropic ha abierto su primera oficina en España, ubicada en Madrid, convirtiéndose en su séptima sede europea.

Anthropic, la compañía creadora de Claude, ha anunciado la apertura de su primera oficina en España, ubicada en Madrid.

La sede se convertirá en la séptima oficina europea de la compañía, después de las de Londres, Dublín, París, Zúrich, Múnich y Milán, según ha informado este jueves.

La nueva oficina estará dirigida por Cristina Pitarch, nombrada country manager para España. Pitarch cuenta con más de 15 años de experiencia en compañías como Google, Salesforce e Informática.

En su última etapa profesional fue directora general para EMEA en Google Cloud Security, donde trabajó con responsables tecnológicos para apoyar sus procesos de transformación digital segura.

Anthropic asegura que España ha registrado un rápido crecimiento en la adopción de herramientas de inteligencia artificial. Según datos de su Índice Económico, el uso de Claude en el país es 2,7 veces superior al que correspondería por el tamaño de su población.

Referente en seguridad

"España es sede de algunas de las empresas más grandes de Europa y de las startups más innovadoras", ha señalado Pitarch.

La nueva responsable de la compañía en España considera que el país reúne las condiciones necesarias para convertirse en un referente en seguridad de la inteligencia artificial, tanto en el sur de Europa como en el conjunto del mundo hispanohablante.

Anthropic afirma que varias grandes compañías españolas ya utilizan Claude en sus operaciones. Entre ellas figuran Santander, CaixaBank, BBVA, Telefónica, Konecta, Amadeus, Ferrovial e Indra.

Telefónica emplea Claude y Claude Code para acelerar el desarrollo de software y reforzar sus sistemas de ciberseguridad. La herramienta permite, según la empresa, detectar vulnerabilidades con mayor rapidez y agilizar los procesos de desarrollo, validación y lanzamiento de nuevos productos.

Ferrovial utiliza Claude para apoyar el diseño de proyectos de ingeniería civil y automatizar tareas técnicas que requieren una elevada carga de tiempo.

Como parte de su desembarco en España, Anthropic ha colaborado con ISDI Business School para respaldar la iniciativa Embajadores, orientada a reunir a desarrolladores y fundadores y promover el intercambio de conocimiento sobre inteligencia artificial.

Madrid cuenta ya con ocho embajadores de Claude.

"Madrid está llena de gente que crea con Claude, pero lo que nos faltaba eran espacios donde todos pudieran reunirse. A través de sus embajadores, Claude Community Madrid crea esos espacios: eventos que abarcan distintos sectores, niveles de habilidad y productos de Claude, diseñados para ayudar a la gente a aprender, ver lo que es posible y resolver problemas reales juntos", ha subrayado Javier Gascón Araujo, embajador de Claude en la Comunidad de Madrid.