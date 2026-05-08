Los accionistas mayoritarios de Finetwork se borraron de la batalla judicial con Vodafone que puede devolverles el control

El sindicato UGT reclama una solución industrial que garantice la continuidad del negocio y el empleo, favoreciendo la integración en un operador consolidado como Vodafone.

Vodafone defiende que su plan era la única alternativa viable para evitar la insolvencia de Finetwork y anuncia acciones legales para intentar recuperar el control.

La Audiencia Provincial de Alicante anuló el plan de reestructuración que permitió a Vodafone tomar el control de Finetwork, lo que podría devolver la gestión a los antiguos dueños.

Los accionistas mayoritarios de Finetwork se apartaron de la impugnación judicial contra Vodafone, dejando la ofensiva en manos de una minoría.

Los socios mayoritarios de la operadora de telecomunicaciones alicantina Finetwork, se apartaron de la batalla judicial contra Vodafone y no apoyaron a una minoría que terminó impugnando el plan de rescate que posibilitó la toma de control de Zegona el pasado mes de noviembre.

Esto supone que puede darse la paradoja de que Finetwork vuelva a las manos de quienes (el 55% del capital) confiaron en que la mejor solución para la que llegó a ser la quinta 'teleco' de España, era la de Vodafone y no la que ellos podían proporcionar.

El pasado 27 de abril, la Audiencia Provincial de Alicante anuló el plan de reestructuración de Wewi Mobile SL (Finetwork) aprobado en septiembre 2025 por el juzgado mercantil número de la misma ciudad.

Este plan presentado por Vodafone España -principal acreedor de una Finetwork al borde de la insolvencia- consistía en tomar el control de la operadora e integrarla en su estructura para darle una solución de viabilidad.

Un proceso que casi seis meses después ha sido anulado de facto por la Audiencia Provincial que en la práctica puede devolver el control a sus dueños originales.

De hecho, hace una semana el antiguo consejo de administración de Wewi Mobile, compuesto por sus socios originales, manifestó su voluntad de recuperar el control y sustituir a los vocales nombrados por Vodafone.

No obstante, quienes pueden asumir ahora la gestión, en su mayoría no apoyaron la impugnación. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia, los socios mayoritarios que controlan casi el 60% del capital, se apartaron del pleito.

La sociedad vinculada a Pascual Pérez, fundador de Finetwork y con un 45% de la sociedad, El Flautista, retiró su impugnación al plan de reestructuración presentado por Vodafone. Por su parte, José Domingo Martínez, con aproximadamente el 10% de la sociedad, ni siquiera impugnó.

Es así como los socios mayoritarios abandonaron la impugnación y la ofensiva judicial quedó en manos de una minoría. Una situación que refleja una división dentro del capital respecto de las alternativas reales que tenía Finetwork hace un año para sortear la crisis.

Y confirma lo que muchos compartieron en privado respecto de que el plan de Vodafone no era una operación oportunista, sino la única vía realista para evitar que la compañía siguiera cayendo.

Según planteó Vodafone en su plan de reestructuración, Finetwork atravesaba una crisis financiera severa, con impagos a distintos acreedores y una deuda de unos 50 millones de euros con ellos en su condición de operador de red que le prestaba los servicios mayoristas imprescindibles para seguir operando.

La operadora propiedad de Zegona sostenía que la gestión anterior condujo a Finetwork a una situación financiera insostenible, marcada por endeudamiento, impagos y una falta de transparencia que habría ocultado el deterioro real de la compañía a acreedores, empleados y socios no gestores.

De hecho, el preconcurso declarado bajo el gobierno de los propios socios en mayo de 2025 fue una prueba de que el modelo anterior estaba agotado.

Futuro de Finetwork

Del mismo modo, fuentes cercanas a la operadora aseguran que, al tomar el control, Vodafone encontró una empresa mucho más deteriorada de lo previsto.

No solo con tensiones de caja, sino también con deficiencias jurídicas, problemas operativos, desorden organizativo y cifras de clientes e ingresos que, según su versión, no reflejaban fielmente la realidad del negocio.

Con todo, en el sector se apunta a que la consecuencia de esta impugnación puede dejar a Finetwork en un limbo jurídico, sin una transición ordenada y con la amenaza de volver al bloqueo societario y a la insolvencia.

La sentencia declara ineficaz el plan de reestructuración, pero no establece cómo debe garantizarse la continuidad del negocio ni qué mecanismos deben proteger a trabajadores, clientes, proveedores y acreedores. Por el contrario, deshace una estructura que estaba estabilizando Finetwork.

Respuesta de Vodafone

Vodafone insiste en que su plan fue una propuesta seria, avalada por un experto independiente, homologada por el Juzgado de lo Mercantil de Alicante y acompañada de las autorizaciones regulatorias necesarias, incluidas las de la CNMC y del Comité de Inversiones Extranjeras.

Por eso, según ha podido saber este diario la compañía va a agotar todas las vías legales para recuperar el control de Finetwork y seguir ejecutando su plan de reestructuración.

Es así como presentará un incidente de nulidad de actuaciones ante la Audiencia Provincial de Alicante y, si no logra revertir la situación, acudirá al Tribunal Constitucional mediante recurso de amparo.

Vodafone sostiene que la sentencia se extralimita, va más allá de lo pedido por los impugnantes y aplica una interpretación de la ley concursal que genera inseguridad jurídica y que pone en peligro a la plantilla, a sus clientes, sus proveedores y sus acreedores.

Petición de UGT

Vodafone entiende que el plan de reestructuración era la única salida viable para Finetwork y -creen- la retirada de los socios mayoritarios confirma que esa conclusión no era sólo suya.

Por último, desde el sindicato UGT han reclamado una solución industrial para Finetwork que dé continuidad al proyecto y garantice el empleo de la plantilla.

"En este contexto, contar con estructuras sólidas, capacidad operativa contrastada, respaldo financiero y experiencia en el sector de las telecomunicaciones son factores clave para aportar estabilidad al proyecto y proteger tanto a la plantilla como a clientes y proveedores".

"A juicio de UGT, aquellas alternativas que pasan por la integración en operadores consolidados del sector -como Vodafone España- reúnen en mayor medida estas condiciones y ofrecen un marco más previsible para garantizar la continuidad del negocio y del empleo, frente a escenarios que prolongan la incertidumbre", han indicado.