Zegona (Vodafone) se dispara un 33% en lo que va de año y su valor roza los 5.000 millones

Vodafone España aumentó sus ingresos un 1,1% en el último trimestre, aunque su Ebitda ajustado cayó respecto al periodo anterior.

Informes de bancos de inversión sitúan el valor potencial de Zegona por encima de las 22 libras por acción si concreta integraciones de red, lo que podría elevar su valoración a más de 7.000 millones de euros.

La revalorización supera a otras grandes telecos europeas como Telefónica, Orange y Deutsche Telekom en el mismo periodo.

Zegona, propietaria de Vodafone España, ha subido un 33% en bolsa en lo que va de año y su valor bursátil roza los 5.000 millones de euros.

Zegona, la dueña de Vodafone España, ha cerrado su cotización de este lunes en las 18 libras esterlinas, cerca de su máximo conseguido a finales de febrero que se situó en 18,50 libras.

Esto supone que la compañía ya tenga una valoración en bolsa de 4.071 millones de libras esterlinas, lo que equivale a unos 4.700 millones de euros.

En términos prácticos esto indica que Zegona (cuyo único activo es Vodafone España) ya roza los 5.000 millones, el montante que pagó a Vodafone Reino Unido por su filial en España a mediados de 2024.

La operación se cerró con un pago de 4.100 millones de euros en efectivo y hasta 900 millones de euros a Vodafone Reino Unido. De ellos, Zegona ha pagado ya el montante a la operadora de telecomunicaciones, pero mantiene una deuda de 3.300 millones.

En todo caso, esta mejora bursátil supone un crecimiento del 33% en lo que va de año, confirmando que el rally bursátil de comienzos de año no era una casualidad ni una coyuntura impulsada por los rumores de fusiones.

De hecho, en las últimas semanas se han enfriado las informaciones sobre un eventual interés de Telefónica en Vodafone y la acción de Zegona ha mantenido su tendencia ascendente.

Manteniendo las distancias, su crecimiento es mayor que el del sector. Por ejemplo, desde comienzos de 2026, Deutsche Telekom ha caído un 2,9%, Telefónica ha crecido un 9,9%, Orange un 23,3% y TIM Italia ha despegado un 28,59%.

Es así como el dato bursátil es un termómetro de las expectativas de crecimiento de Vodafone España. De hecho, recientes informes publicados por bancos de inversión como Deutsche Bank y Kepler Cheuvreux elevan su valoración por encima de las 22 libras.

Estos mismos informes indican que si se concreta la integración de la red móvil de Vodafone en una RanCo, similar a las FiberCo creadas con MasOrange y Telefónica, su valoración se dispararía.

De concretarse estas operaciones, se habla de entre 27 a 30 libras por acción, lo que supone elevar la valoración por encima de los 7.000 millones de euros.

Por otro lado, en su última memoria enviada a la Bolsa de Londres Zegona valora oficialmente Vodafone España en 14.700 millones de euros. El documento se conocía tras el crecimiento de febrero -que se ha mantenido hasta la fecha- y se basaba en su potencial de crecimiento.

En este sentido, las fuentes del sector inversor con las que ha hablado este diario confirman este potencial de crecimiento y en las posibilidades de que la bolsa siga premiando la mejora de Vodafone.

Los últimos resultados de Vodafone en España apuntan a una mejora en los parámetros operativos. En el cuarto trimestre del año pasado (tercer trimestre fiscal) registró unos ingresos de 923 millones de euros.

Resultados operativos

Este resultado supuso un incremento del 1,1% con respecto a los 913 millones del mismo periodo del año anterior. Asimismo, el Ebitda ajustado llegó a los 313 millones de euros, una caída respecto de los 349 millones del trimestre que comprende julio a agosto.

Con todo, las dudas sobre Vodafone pasan por la velocidad con la que pueda cumplir sus objetivos más inmediatos que pasan por replicar la venta de parte de su red fija en sus infraestructuras móviles.

Su propio CEO, Eamonn O'Hare, indicó hace unos meses que la segunda parte de su plan de crecimiento pasaba por integrar sus redes móviles en una RanCo.

El objetivo es tener novedades durante este año, pero no parece que Telefónica y MasOrange tengan la misma prisa lo que hace que, ahora mismo, cualquier negociación esté en punto muerto.

Futuro de Vodafone

Una situación similar se vive con la eventual fusión con Telefónica ya que la operadora española prefiere buscar antes oportunidades en Reino Unido y Alemania para potenciales adquisiciones.

Es así como en el mercado hay división de opiniones respecto del futuro de Vodafone. Por un lado, hay quien sostiene que la compañía puede esperar operaciones sin poner en riesgo su operatividad ya que su hoja de ruta tiene largo recorrido.

Aunque, otros analistas creen que este potencial de crecimiento está directamente vinculado a que se materialicen estas operaciones.

De momento, la bolsa parece creerse este crecimiento y Zegona ha logrado ser inmune a los rumores. Desde finales de marzo ha crecido un 10% y un 6% en la última semana.