Murtra (Telefónica) descarta que la IA afecte "de lleno" a las telecomunicaciones en los próximos años

Las claves nuevo Generado con IA Marc Murtra, presidente de Telefónica, considera que la inteligencia artificial no impactará significativamente en las telecomunicaciones en los próximos años. Murtra destaca que la IA representa una gran oportunidad para mejorar la oferta de servicios de las empresas del sector. Telefónica atraviesa una nueva fase de transformación y busca ser una de las mejores empresas de telecomunicaciones de Europa en cinco años. La compañía invertirá 5.000 millones de euros en una gigafactoría en Catalunya y refuerza su apuesta por la soberanía tecnológica europea.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha descartado este lunes que la inteligencia artificial (IA) impacte "de lleno" en el campo de las telecomunicaciones en los próximos años, aunque considera que sí afectará a áreas como la medicina, la abogacía y la programación.

También ha afirmado que la IA supone "una gran oportunidad" para mejorar la oferta de servicios de las compañías de telecomunicaciones.

"Las empresas de telecomunicaciones pensamos que la IA es una gran oportunidad para reconfigurar la manera en la que ofrecemos los servicios; no vemos que hoy ni en los próximos años afecte de lleno", ha asegurado en el Gran Encuentro Expansión Cataluña, organizado por Expansión.

Murtra ha hecho hincapié en la "nueva fase de transformación y crecimiento" que atraviesa Telefónica, y fija entre sus objetivos ser, en 5 años, una de las mejores empresas de telecomunicaciones de Europa.

"Eso significa que en todos los mercados en los que nosotros operemos vamos a ser, y queremos ser, un 'best-in-class', lo que genera implicaciones de inversión", ha añadido.

Preguntado sobre Catalunya, ha sostenido que es "muy importante para España, para Europa y para Telefónica", y ha recordado que Telefónica ha invertido en la última década 1.725 millones en el territorio.

"En Catalunya tenemos más de 2.000 empleados y, de los 13 nodos 'edge' que queremos tener en España, 2 estarán en Catalunya: uno en Barcelona y otro en Terrassa (Barcelona)", ha indicado.

También ha alabado el talento competitivo y el ecosistema audiovisual catalán: "Por ello, hemos anunciado que queremos liderar, si los números van bien y pinta que sí, una gigafactoría en Catalunya, con una inversión de 5.000 millones de euros".

En el plano europeo, Murtra ha hecho hincapié en que el camino hacia la soberanía tecnológica implica invertir en productos digitales que deben pasar por la soberanía del dato.

"Si Europa quiere ser soberana, debe tener la capacidad de gestionar sus propios datos. Ya no solo para defender la privacidad, sino también para defender la gestión y el acceso a esos datos", y confía en que Europa está haciendo esta apuesta contando con actores bien posicionados, como Telefónica, según él.