Los clientes de Digi disparan las quejas por fallos del servicio en 2025 en plena puesta en marcha de su red móvil propia

Las quejas de los clientes de Digi en internet y redes sociales se dispararon durante el año 2025, coincidiendo con el primer año de la expansión de su red móvil propia.

Los datos de la plataforma Downdetector a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, indican que las quejas se dispararon un 59%, desde las 244.507 hasta las 389.852 el año pasado. Unas críticas que se intensificaron en abril, los tres meses de verano y diciembre.

Digi dice "no tener constancia" de estos fallos. "Revisando los periodos referidos, y salvo alguna incidencia puntual en diciembre que afectó parcialmente a los servicios de voz y se subsanó a las pocas horas, sólo encontramos incidencias aisladas en planta externa", indican.

Además agregan que "por su escaso alcance en términos de número de clientes afectados, en relación con la totalidad de clientes, entendemos que están dentro de la normalidad de la gestión de la red".

Cabe destacar que downdetector es una plataforma que mide en tiempo real el estado y las interrupciones de servicios digitales (internet, redes sociales, banca, juegos) basándose en informes de usuarios y quejas en redes sociales.

Detecta caídas cuando el volumen de reportes supera el promedio habitual, analizando más de 32.000 servicios en 67 países. El sector le otorga un elevado nivel de fiabilidad ya que al tratarse de quejas de los propios usuarios refleja la caída del servicio en tiempo real.

Siempre que se cae un servicio de un operador de telecomunicaciones o de redes sociales, Downdetector lo advierte antes incluso que la compañía reconozca el fallo. Además, el medidor permite hacer un seguimiento del carácter y del lugar donde se produce.

En el caso de Digi, el crecimiento del 59% en las quejas que refleja Downdetector está por encima del 19% del aumento de los clientes de la compañía de telecomunicaciones.

La operadora registró en 2025 un crecimiento de líneas fijas y móviles rozando el medio millón de portabilidades. Es así como la tasa de quejas de 2024 fue de 0,031 por usuario y en 2025 fue de 0,041, un 34% más.

Por otro lado, aumenta la frecuencia de días críticos, entendido como una jornada en la que las quejas doblan o superan el promedio anual. Es así como estas aumentaron de 22 a 36 en un sólo año. Además, la media de interrupción del servicio en estos días fue de siete horas.

Esto demuestra que no hablamos sólo de micro cortes, sino de interrupciones sostenidas que afectaron casi una jornada laboral completa.

Por días, el 29 de abril se produjeron 19.832 quejas. El 22 de diciembre, a pocos días de la Navidad, se registraron 16.547; y el lunes 28 de abril fueron 10.312.

Mayores incidencias

El primer y tercer día de este registro coincidió con el apagón total que se produjo en España el año pasado. Estos picos extremos sugieren además puntos de saturación crítica en la infraestructura.

Ese 28 de abril se produjo una caída del sistema eléctrico nacional con 15.000 MW desconectados en cinco segundos).

El impacto fue el colapso total de las telecomunicaciones (tanto la red de fibra como la móvil) por falta de suministro en antenas.

Aunque la causa fue ajena a Digi, el evento expuso la fragilidad de la red ante emergencias energéticas. Una situación que ha advertido el Gobierno y que le ha llevado a pedir más resiliencia a las operadoras.

Problemas en verano

El segundo gran problema se produjo el 12 de junio con la red de fibra con cortes generalizados en internet en el hogar. Digi dio un bono gratis de 10 gigas, lo que generó una valoración positiva de la compensación, pero frustración técnica.

Luego, entre el 18 y 20 de julio, se produjeron caídas de la red móvil durante ese fin de semana.

Hubo cortes intermitentes de voz y datos en diferentes provincias con usuarios incomunicados intermitentemente, como se puede inferir de las quejas registradas por Downdetector.

La última semana de agosto también se produjeron caídas recurrentes que además coincidieron con mucha gente volviendo de vacaciones y además trabajando de manera remota.

Caída en Galicia

El 25 de septiembre se produjeron cortes en la fibra óptica de Galicia, que la compañía denunció como averías intencionadas por parte de trabajadores subcontratados en La Coruña que estaban esos días en huelga.

A finales de octubre se produjo un fallo de sincronización con su proveedor Movistar, lo que generó llamadas cortadas automáticamente cada diez o quince minutos.

Tuvo afectación nacional con incidencia en grandes urbes como Madrid, Barcelona y Valencia.

Finalmente, el 22 de diciembre se produjo una caída parcial de voz y datos durante cinco a seis horas la tarde del sorteo de la Lotería de Navidad. Fue a causa de la saturación por alto tráfico y desajuste con la red principal.

Críticas de los usuarios

Una serie de fallos de los que -al analizar los mensajes de quejas de los usuarios- puede inferirse que la compañía ha tenido problemas para canalizar las críticas, manteniendo una incertidumbre generalizada sobre el origen de ellos.

Algo que algunos expertos del sector atribuyen a que no tienen del todo afinados sus protocolos de respuesta. Y otros apuntan a estrés en sus infraestructuras, por el gran aumento de sus usuarios, pero también dependencia de terceros como su proveedor mayorista, Movistar.

Respuesta de Digi

No obstante, la lectura que hace la compañía es distinta. "Podemos destacar que la calidad de la red de Digi es cada día mejor, porque debido al crecimiento que hemos tenido en la base de clientes, durante este año se han realizado cuantiosas inversiones para mejorar diferentes elementos de red y ajustarlos a la demanda creciente de servicios que se soportan tanto en la red fija como móvil".

"Este proceso de mejoramiento continuo de la red al que también se suma la incorporación del servicio móvil sobre la RAN de Digi, es una apuesta segura por la mejora en la calidad de los servicios que prestamos a nuestros clientes a través de las mejoras tecnológicas", concluyen.