Los bancos de inversión elevan en 1.300 millones el valor de Vodafone si crea una 'joint venture' con su red móvil

Las negociaciones para esta integración avanzan y podrían cerrarse antes de finalizar el primer semestre, aunque la operación es compleja y solo se contempla una alianza con uno de los dos grandes rivales.

Los analistas prevén que el valor de Zegona, propietaria de Vodafone España, supere los 7.000 millones de euros tras la posible alianza, con estimaciones de hasta 7.950 millones.

La operación podría generar sinergias de unos 150 millones de euros y significativos ahorros de costes en el mantenimiento de la red móvil.

Los bancos de inversión elevan en 1.300 millones de euros el valor de Vodafone España si se crea una joint venture de su red móvil con MasOrange o Telefónica.

Los bancos de inversión elevan por encima de 7.000 millones el precio objetivo de Zegona, y de Vodafone España su único activo, si finalmente se pone en marcha una 'joint venture' de su red móvil de 12.500 emplazamientos con la infraestructura de MasOrange o de Telefónica.

Una operación que generaría sinergias de unos 150 millones y ahorros de costes en el mantenimiento de su red móvil. Aunque la integración sería más fácil con MasOrange con la que comparten emplazamientos en zonas rurales, Zegona también está negociando con Telefónica.

Los analistas indican que una operación a tres bandas sería extremadamente compleja y desaconsejable, por lo que solo podría salir adelante una de las dos integraciones. Lo que sí está claro es que generaría un aumento del valor de Vodafone España.

Así lo indican los informes de analistas a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, y entre los que se encuentran las previsiones de Deutsche Bank y Kepler Cheuvreux, respecto del futuro inmediato de la operadora de telecomunicaciones.

En el caso del banco germano, su informe eleva a las 22 libras el potencial de crecimiento de Zegona, un 42% por encima de los 15,5 en los que la valoraba en su anterior reporte. Por encima de las 17,7 libras en las que cotiza actualmente tras un crecimiento del 30% desde que comenzó el año.

Sin embargo, Deutsche Bank incluye una subida adicional hasta el 70% si es que la compañía cumple con su hoja de ruta que pasa por dos objetivos: 1.000 millones de euros de flujo libre de caja operativo para el año 2029 y el cierre de una 'joint venture' con MasOrange o con Telefónica con sus activos de red móvil.

Esto supondría un valor de 27 libras por acción, un extra de 1.300 millones de euros por encima de la valoración sin contar con una operación de estas características. Es decir, llega a un valor de empresa levemente superior a los 7.000 millones.

Actualmente, su precio en bolsa es de 4.700 millones de euros, lo que les acerca a los 5.000 millones que Zegona pagó por Vodafone España hace casi tres años. Las previsiones de Deutsche Bank la elevan a 5.800 millones, 7.140 cuando se materialice la Netco.

En este sentido, Kepler Cheuvreux es mucho más optimista y habla de un valor en el medio plazo -si es que se concreta esta operación- en torno a las 30 libras, lo que supone elevar el precio hasta los 7.950 millones de euros. Eso sí, en el medio plazo y pensando en un escenario futuro de integraciones en el sector de las telecomunicaciones.

En una reciente entrevista en Expansión, el CEO de Zegona, Eamonn O'Hare, señaló que tras el parón de Navidad se habían retomado negociaciones con sus dos principales competidores, pero que estábamos hablando de un proceso que tomaría al menos un año.

Se trata de negociaciones complejas, pero que según ha podido confirmar este diario, avanzan a paso firme y con la intención de tener los primeros acuerdos antes de cerrar este primer semestre. Se trata de encajar muchas piezas y negociar la composición de los emplazamientos de red móvil, localidad a localidad.

La idea es llegar a un modelo similar a las Fiberco (con sus redes de banda ancha) que se crearon con MasOrange y Telefónica para generar sinergias y dar entrada a un socio financiero con el que se pueda obtener liquidez.

Complejidad técnica

Sin ir más lejos, por estas sociedades Zegona obtuvo 1.800 millones de euros, los que utilizó para pagar el préstamo de Vodafone Grupo, que le permitió hacerse con la totalidad del capital, y pagar un generoso dividendo de 1.400 millones a sus accionistas.

Ahora, lo que se obtenga con esta Netco se utilizará para pagar la deuda, que al cierre de este año fiscal rondará los 3.500 millones de euros. Es muy difícil que se puedan hacer dos empresas, como con las Fibercos, por su complejidad técnica, por lo que Zegona y Vodafone están obligados a escoger la mejor opción entre MasOrange y Telefónica.

Solo tienen una carta y deben jugarla bien para obtener la máxima rentabilidad de su red móvil que es la tercera de España, pero que iguala en capilaridad y en cobertura a la de sus dos principales rivales.

Contrato con Vantage

Una negociación que además debe tomar en cuenta el contrato de alquiler de torres móviles con Vantage, filial de Vodafone Grupo. Zegona les dio un ultimátum a finales de 2024 para renegociar las condiciones del acuerdo por el que deben abonar 150 millones anualmente.

El contrato debe ser renovado en noviembre de 2028, lo que significa que Vodafone puede cambiar de proveedor en esta fecha. No obstante, la idea de Zegona es que pueda resolverse antes y reducir al menos a la mitad el actual alquiler. La única duda es ver si es que este pacto condicionaría la negociación de las Netco.

Las fuentes consultadas por este diario advierten que se puede negociar todo en paralelo y que si hay acuerdo con Vantage antes se despejará una incógnita, pero si no es así creen que una Netco puede acelerar las negociaciones con el grupo británico. En este sentido, todas las opciones están abiertas.