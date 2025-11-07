Telefónica refuerza su equipo directivo con nuevos fichajes en Reino Unido y Alemania en el arranque del plan estratégico

Jörg Kablitz, con experiencia en PayPal, Vodafone y Accenture, liderará la división de Partners y Negocio mayorista de Telefónica Deutschland a partir de abril de 2026, sucediendo a Alfons Lösing.

En Reino Unido, el objetivo es potenciar el crecimiento de Giffgaff en los segmentos de móvil y fibra, mientras que en Alemania se apunta a renegociar acuerdos mayoristas y fortalecer la sostenibilidad del negocio tras la pérdida de su mayor cliente.

Los nuevos fichajes se enmarcan en la ejecución del plan estratégico 'Transform & Grow', que busca impulsar las operaciones en sus principales mercados: España, Alemania, Brasil y Reino Unido.

Telefónica refuerza su equipo directivo con la incorporación de Kate Dohaney como directora ejecutiva de Giffgaff en Reino Unido y Jörg Kablitz al frente del negocio mayorista en Alemania.

Telefónica sigue incorporando nuevos nombres a los equipos directivos que lideran sus operaciones en sus principales mercados. En concreto, el grupo español ha fichado a Kate Dohaney para liderar Giffgaff, su operador móvil virtual en Reino Unido, y a Jörg Kablitz para impulsar su negocio mayorista en Alemania.

Los dos nombramientos se suman a otros cambios anunciados en las últimas semanas, como la búsqueda de un nuevo consejero delegado para su filial germana o la designación de Javier de Paz como director adjunto al presidente Marc Murtra y responsable de Infraestructuras (Telefónica Infra), Activos Inmobiliarios y Responsabilidad Social Corporativa.

Tanto Dohaney como Kablitz tendrán entre sus responsabilidades la ejecución de las prioridades que marca para sus respectivas áreas el nuevo plan estratégico Transform & Grow, lanzado este martes por la operadora de telecomunicaciones en un Capital Markets Day.

En el caso de Reino Unido, uno de los objetivos que se fijan para Virgin Media O2 (VMO2), la operadora propiedad de Telefónica y Liberty Global, es hacer "crecer la marca Giffgaff en móvil y en fibra".

Medida que se enmarca en su apuesta por aumentar la oferta en el negocio de particulares (B2C por sus siglas en inglés).

Para Alemania, la nueva estrategia diseñada por el equipo directivo de Telefónica plantea, entre otras iniciativas, la renegociación de los acuerdos mayoristas y capturar las oportunidades de este negocio siempre y cuando "genere valor".

Todo ello después de que en el verano de 2024 perdiera a su mayor cliente en este campo, su rival 1&1.

Alemania

El consejo de supervisión de Telefónica Deutschland ha aprobado un plan de sucesión en su división de Partners y Negocio mayorista.

Jörg Kablitz se pondrá al frente de esta unidad de negocio a más tardar el 1 de abril de 2026 para suceder a Alfons Lösing, cuyo contrato está previsto que termine el 31 de marzo de 2026 por cuestiones de edad.

La operadora remarca que Kablitz aporta "una gran experiencia en modelos de negocio digitales y gestión de partners" tras desempeñar cargos directivos en varias compañías.

Durante los últimos cinco años ha sido el director gerente del negocio de PayPal en Alemania, Austria y Suiza y anteriormente trabajó en empresas como Vodafone o Accenture.

Asimismo, añade que Lösing y Kablitz trabajarán juntos para garantizar una "transición fluida de las responsabilidades" y así preparar la unidad de negocio para un "mayor crecimiento y una sostenibilidad reforzada".

Esta división agrupa sus negocios con partners como revendedores, operadores móviles virtuales (OMV) y proveedores de servicios. También los servicios mayoristas, tanto de banda ancha fija (fibra óptica, VDSL y cable) como de roaming móvil, y los nuevos modelos de negocio innovadores.

Así, incide en que su negocio de Partners es el mayor dentro de su categoría en Alemania y un "pilar central".

"Aquí es donde Telefónica y sus socios desarrollan productos y servicios innovadores a través de la creación de nuevos modelos de negocio integrados, tanto para consumidores como para empresas", remarca.

Hay que recordar que en el verano de 2024, 1&1 anunció su decisión de romper su alianza mayorista con Telefónica y migrar progresivamente a sus clientes a la red de Vodafone.

No obstante, la prensa alemana ha publicado que el grupo español aspira a recuperar a su rival como cliente e incluso adquirirlo a largo plazo.

Reino Unido

En Reino Unido, Virgin Media O2 acaba de nombrar a Kate Dohaney como la nueva directora ejecutiva de Giffgaff. Cargo que asumirá a principios de diciembre de 2025 en sustitución de Ash Schofield.

Tras ocupar varios puestos directivos en News Corp y Dow Jones, en marzo de 2024 fue elegida consejera delegada la empresa tecnológica de producción de contenidos y marketing Orb Group.

Compañía en la que, según destaca VMO2, llevó a cabo “la modernización de una plataforma tecnológica global, consiguió inversiones multimillonarias y logró un crecimiento de valor accionarial de tres cifras”.

Ahora, Telefónica y Liberty Global aprovechan la amplia experiencia de Dohaney en el campo de “la tecnología, los medios y las operaciones empresariales globales” para liderar la nueva etapa de Giffgaff, su segunda marca en Reino Unido (un equivalente a lo que sería O2 en España).

Esta operadora móvil virtual (OMV), propiedad al 100% de VMO2, comenzó a ofrecer a finales del pasado verano servicios de banda ancha, en concreto de fibra óptica, en varias partes del país.

No obstante, su intención es aumentar progresivamente su oferta aprovechando la red desplegada por su compañía matriz.

Lutz Schüler, consejero delegado de Virgin Media O2, resalta que Dohaney se incorpora en un momento "realmente emocionante" para la compañía tras su reciente expansión al mercado de banda ancha.

"Estoy seguro de que dirigirá la organización con el compromiso y la tenacidad sobre los que se construyó la marca", agrega.