Telefónica ahonda su caída en bolsa y acumula un descenso de más del 15% en dos sesiones tras presentar su plan estratégico

El negocio en Alemania muestra debilidad, mientras que la reducción de deuda y potencial crecimiento a largo plazo dependen de la evolución del mercado y nuevas oportunidades de consolidación.

La previsión de flujo de caja libre para 2025 se reduce a 1.900 millones de euros, por debajo de lo esperado, afectando negativamente la valoración a corto plazo de la compañía.

Analistas y bancos de inversión han rebajado el precio objetivo de Telefónica, señalando la débil generación de flujo de caja y la incertidumbre en torno a su estrategia como principales preocupaciones.

Telefónica acumula una caída bursátil de más del 15% en dos sesiones tras la presentación de su nuevo plan estratégico, alejándose de la barrera de los cuatro euros por acción.

Los mercados siguen dando la espalda a Telefónica. El grupo de telecomunicaciones se ha dejado en tan sólo dos jornadas un 15,5% de su valor en bolsa tras las dudas mostradas por los analistas sobre el nuevo plan estratégico Transform & Grow y la decisión de varios bancos de inversión de rebajar su valoración de la compañía.

Aunque algunos analistas consideran que hay elementos que permiten vislumbrar un "mayor crecimiento a largo plazo", la mayoría advierte de la incertidumbre que rodea a la nueva estrategia y apuntan a la generación de flujo de caja como su punto más débil.

En concreto, las acciones de Telefónica han cerrado la sesión del miércoles en los 3,626 euros, tras caer un 2,76%. Esta reducción se suma al desplome del 13,12% que registraron el martes tras darse a conocer la nueva estrategia y que supuso su mayor descenso desde el estallido de la crisis de la Covid-19 en febrero de 2020.

La compañía de telecomunicaciones acumula ya siete jornadas bursátiles en rojo, que le han llevado a perder más de un 20% de su valor en poco más de una semana.

En consecuencia, los títulos de la operadora de telecomunicaciones se alejan cada vez más de la barrera de los cuatro euros y marcan su nivel más bajo desde febrero de 2024.

Inversores

En plena resaca de la presentación del plan estratégico y tras la fuerte caída en bolsa del martes, varios bancos de inversión han revisado a la baja su valoración de la operadora de telecomunicaciones, con reducciones del precio objetivo (aquel que un analista cree que debe tener una acción). Algo que ha contribuido a acelerar el desplome bursátil.

Por ejemplo, Caixabank ha recortado su precio objetivo de la acción de Telefónica de 4,9 euros a 4,45 euros por acción, aunque mantiene su recomendación en la categoría de "neutral". La misma que le asignan JB Capital, que ha bajado su precio objetivo de 4,7 euros a 4,25 euros, y Mediobanca, que lo ha reducido de 4,4 euros a 4,25 euros.

Por su parte, Alantra recomienda "vender" tras un recorte de 4,23 a 3,65 euros. Todas estas rebajas han provocado que, según los cálculos de Bloomberg, el consenso del mercado en torno al precio objetivo de las acciones de Telefónica haya pasado de los 4,47 euros a los 4,38 euros. Esto supone dar a la compañía un potencial de subida de algo más de un 21%.

La mayoría de los comentarios de los bancos de inversión y de los analistas apuntan a las bajas previsiones de flujo libre de caja (FCF) como el punto más débil del nuevo plan estratégico presentado por Telefónica.

En concreto, desde Barclays remarcan que el FCF es "significativamente menor" de lo esperado y la previsión para 2025 se ha reducido a 1.900 millones de euros debido a varios factores, como los impuestos, el capital circulante o los costes de reestructuración.

Además, también alerta de la "continua debilidad" de su negocio en Alemania, donde la previsión de lograr un resultado bruto de explotación (Ebitda) estable "parece inalcanzable".

Impacto en la acción

Desde Selfbank, consideran que el recorte de las previsiones de FCF impacta la valoración de la compañía a corto plazo. Sin embargo, creen que la reducción de la deuda y el posible mayor flujo de caja esperado a partir de 2028 permiten vislumbrar un escenario de mayor crecimiento a largo plazo en un contexto de concentración del sector en Europa.

"Creemos que el mercado tardará en reconocer ese mayor potencial a largo plazo, dadas las incertidumbres que lo rodean de momento y a la espera de una definición de la compañía sobre posibles operaciones y su financiación", añaden.

En esta línea, Jan Frederik Slijkerman, analista de ING, coincide en que las expectativas del grupo para la generación de efectivo en 2025 y su previsión de flujo de caja libre para 2026 fueron "decepcionantes". Además, añade que la reducción de la deuda está tardando más de lo esperado y que Telefónica "aún no muestra signos de un regreso a un crecimiento sólido".

"El plan estratégico de Telefónica es un poco débil en cuanto a grandes ambiciones, a diferencia de noticias previas sobre oportunidades de fusiones y adquisiciones o ampliaciones de capital; mientras que su perspectiva de crecimiento es limitada", remarca.