Red.es se escuda en la falta de fondos para cancelar el contrato que incluía equipos de Huawei para renovar la RedIRIS

Telefónica fue la adjudicataria del contrato, valorado en más de 11 millones de euros, que ahora queda sin efecto.

El contrato buscaba aumentar la velocidad de RedIRIS de 100 Gbps a 400 Gbps mediante el reemplazo de un tercio del equipamiento.

Red.es ha hecho oficial la cancelación del contrato para renovar la infraestructura de fibra óptica de la RedIRIS que incluía el uso de equipamiento del fabricante chino Huawei. Una decisión que el Gobierno justificó alegando motivos de "estrategia y soberanía española y europea", pero que ahora achaca a la falta de fondos.

La entidad pública empresarial acaba de colgar en la Plataforma de Contratación del Sector Público la resolución relativa a la decisión de desistir del contrato de "suministro, instalación y gestión de componentes para la ampliación" de la infraestructura de la RedIRIS y "dejar sin efecto la licitación".

Aunque el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública ya anunció el pasado mes de agosto que no iba a formalizar el contrato, que ya tenía adjudicatario, la cancelación formal del proceso no se ha llevado a cabo hasta este viernes, cuando se ha vuelto a reunir el órgano de contratación.

En su resolución, Red.es recuerda que la Ley de Contratos del Sector Público establece que el desistimiento de cualquier procedimiento deberá estar fundado en una "infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación".

En este caso, la entidad pública argumenta que "la ausencia de disponibilidad presupuestaria" constituye una infracción de los requisitos imperativos para la correcta formación del expediente de contratación. "Por lo tanto, teniendo en cuenta que aún no se ha formalizado el contrato, se hace necesario desistir de la adjudicación", concluye.

Asimismo, y dado que la ley obliga a justificar en el expediente dicha infracción, "la Dirección de Administración y Finanzas de Red.es emitió certificado en el cual se declara que, de forma sobrevenida, no existe disponibilidad presupuestaria para el procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato".

Pese a que en la documentación oficial para el desistimiento del proceso Red.es alude a cuestiones presupuestarias, cuando se conoció la decisión a finales de agosto, el Gobierno indicó que había tomado esta decisión basándose en criterios de "estrategia y de soberanía europea y española".

"Es verdad que se arrancó con una idea y que ha sido modulada, como ocurre con tantas otras cuestiones en materia de digitalización", explicó María González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en declaraciones a los medios tras participar en el encuentro anual de Ametic en Santander.

Asimismo, señaló que el plan del Ejecutivo es volver a licitar este contrato. Opción que también se deja abierta en esa resolución, que recuerda que la legislación establece que "el desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo

procedimiento de licitación".

RedIRIS

La RedIRIS es una red troncal de comunicaciones propia para universidades y centros de investigación, permitiendo la transmisión segura y rápida de datos entre las instituciones académicas y científicas del país. Actualmente, conecta a más de 500 instituciones, incluidas algunas vinculadas al ámbito de la defensa.

El objetivo del contrato ahora cancelado era, en concreto, renovar un tercio del equipamiento de la RedIRIS para elevar la velocidad de los 100 Gbps a los 400 Gbps. De no haberse cancelado, Huawei debería haber suministrado, instalado y gestionado los componentes para la planta de equipamiento de routing.

Telefónica, como empresa encargada de la gestión de este de más de 16.000 kilómetros de longitud iluminados por más de 190 equipos ópticos distribuidos por todo el territorio nacional, resultó adjudicataria de este contrato de renovación, cuyo valor ascendía a 11.872.500 euros (9.812.000 euros sin impuestos).

Aunque los equipos de Huawei llevan tiempo presentes en la RedIRIS, no ha sido hasta esta renovación cuando se ha puesto en cuestión su uso en un momento en que países como España han sido criticados por el Gobierno de Estados Unidos por seguir empleando componentes del fabricante chino.