Vodafone protege a más de 600.000 hogares en España de ciberamenazas y bloquea 190 millones de ataques al mes

Vodafone España ha superado los 600.000 hogares protegidos ante ciberamenazas gracias a su servicio de seguridad digital Secure Net, que ya bloquea más de 190 millones de ciberataques al mes a través de la red fija, incluyendo malware, phishing o troyanos.

Según explica la operadora en un comunicado recogido por Europa Press, Secure Net lleva desde el año 2015 actuando como un escudo en las redes de Vodafone, "ofreciendo protección automática y centralizada a todos los dispositivos conectados al wifi del hogar o a cualquier línea móvil".

La compañía de telecomunicaciones incide en que, a diferencia de un antivirus tradicional, no requiere instalación en cada equipo, ya que bloquea las amenazas directamente en la red de fibra y móvil de Vodafone.

Asimismo, remarca que, para reforzar la protección, combina la tecnología de Secure Net con su plataforma divulgativa "Internet Seguro", un espacio con más de 2.000 contenidos gratuitos para que se fomente la alfabetización digital en casa.

"Hoy, cada hogar gestiona una red compleja de dispositivos que son ventanas al mundo, pero también potenciales puntos de acceso vulnerables", ha indicado el director de consumo de Vodafone España, Ángel Álvarez.

En particular, según Vodafone, la iniciativa se alinea con los objetivos del Mes Europeo de la Ciberseguridad (ECSM 2025), coordinado por Enisa y la Comisión Europea. Una iniciativa que lleva 13 años promoviendo "experiencias digitales seguras para todos los usuarios".