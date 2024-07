Netflix, Disney+, Amazon y HBO facturan 1.113 millones en España y acaparan el 83,5% de los abonados de streaming

Netflix, HBO Max (ahora sólo Max), Disney+ y Amazon Prime Video son las cuatro plataformas que indiscutiblemente dominan en el mercado del streaming de vídeo en España. Así se desprende de los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que recogen que estas cuatro compañías facturaron 1.113 millones de euros en nuestro país en 2023 y acapararon el 83,5% de los suscriptores.

Así se recoge en la última edición del informe anual que el regulador español publica sobre el sector de las telecomunicaciones y del audiovisual y que desde 2021 también incluye los datos de las principales plataformas de streaming.

En concreto, el informe correspondiente a 2023 señala que los ingresos minoristas aportados por las cuatro grandes plataformas de televisión de pago OTT (siglas del término inglés over the top) ascendieron el pasado año a 1.113 millones de euros. Esto supone un 31,7% más que los 845 millones de euros de 2021, mientras que no es posible comparar los datos con los de 2022 ya que la CNMC no incluyó estas cifras en su informe del pasado año.

De esta manera, estas cuatro plataformas representan ya alrededor del 21,8% de los ingresos minoristas que generan todos los servicios audiovisuales en España. En su conjunto, el sector facturó en 2023 un total de 5.092 millones de euros, lo que supone un 7,3% más que los 4.746,77 millones de euros de 2022.

Este crecimiento se vio impulsado esencialmente por el servicio de televisión de pago online que, con un aumento casi del 32% interanual, compensó con creces el retroceso del 5,1% que registraron el resto de modalidades. Sumando todos ellos, la facturación de la TV de pago alcanzó los 3.176,7 millones de euros en 2023, un 12,4% más.

Logo de Netflix en la pantalla de un televisor.

La positiva evolución del negocio del streaming audiovisual también contrasta con la que registra en los últimos años la televisión en abierto. De hecho, su facturación cayó un 0,9% en 2023, hasta los 1.534,1 millones de euros, y el sector sigue sin recuperar el nivel de ingresos publicitarios previos a la pandemia de la Covid-19.

Por otro lado, la CNMC también ofrece información de los ingresos mayoristas por contenidos audiovisuales, que incluye, por ejemplo, los relativos a los derechos del fútbol, las series o la comercialización de producciones propias. Una vez descontado

el importe por ventas entre empresas del mismo grupo, alcanzaron los 649,9 millones de euros en 2023, lo que supone un 9,9% menos respecto a 2022.

Suscriptores

El éxito de estos cuatro gigantes internacionales del streaming no se refleja sólo en la evolución ascendente de sus ingresos, sino también en sus cifras de usuarios. Según la CNMC, el grueso de las suscripciones (el 83,5%) estuvo conformado en 2023 por los abonados a Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ y HBO Max, que conjuntamente sumaron 19 millones de abonados.

Por su parte, el otro 16,5% restante, cerca de 3,8 millones de abonados, se correspondió con suscripciones a servicios de contenidos audiovisuales de pago online ofrecidos por otros prestadores, entre los que destacaron Dazn, Atresplayer Premium, Filmin, FlixOlé, Movistar Plus+ (incluyen sólo a los que tienen la versión online del servicio) y Mitele Plus, entre otros.

A este respecto, la CNMC explica que los datos de las cuatro grandes plataformas internacionales comprenden tanto los clientes que están suscritos directamente como los abonados indirectos, es decir, los que contratan el servicio a través de otras plataformas o de un operador de telecomunicaciones.

En su conjunto, el número total de suscripciones a contenidos de pago online creció un 6% en 2023, con alrededor de 1,3 millones de altas netas. Este crecimiento permitió situar el volumen total de suscripciones a final de año en 22,8 millones, frente a los 21,5 millones registrados en el ejercicio anterior.

Las plataformas de streaming en su conjunto están ganando cada vez más peso dentro del negocio de la televisión de pago en España. De hecho, estos 22,8 millones representan el 76,9% del total de suscripciones a la TV en pago en España, que en 2023 alcanzó los 29,6 millones, un 3,8% más que un año antes

El restante 23,1% (unos 6,9 millones de usuarios) se corresponde con los suscriptores a plataformas de servicios audiovisuales de pago tradicionales asociadas a operadores de telecomunicaciones. En este caso, el número de abonados se ha reducido en un año en alrededor de 200.000, lo que supone una caída del 2,8%.

La tecnología predominante para la prestación de estos servicios fue la televisión por Internet (IPTV), que finalizó el año con un parque total de 5,8 millones de usuarios, un 2% más que a finales de 2022. En el otro extremo, las tecnologías de cable y satélite continuaron con la evolución decreciente de los últimos años con retrocesos del 22,1% y del 23,4%, respectivamente.