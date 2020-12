MásMóvil crea su marca para vender energía, Energy GO, y la incluye en la oferta de Yoigo

MásMóvil ha anunciado este lunes el lanzamiento de Energy GO, la marca de servicios de electricidad de Yoigo que unificará ofertas de servicio, recomendaciones de consumo y un plan que se suma al paquete convergente de la marca premium de la operadora amarilla.

Para ello han realizado una alianza estratégica con Lucera Energía Colectiva, una comercializadora alternativa que se autocalifica como "la más barata del mercado". Energy Go utilizará la electricidad que genera esta compañía y utilizará el know how digital y tecnológico de la plataforma.

Del mismo modo, durante la presentación del proyecto, el CEO de MásMóvil, Meinrad Spenger, ha asegurado que esta nueva marca comercializará solo energía eléctrica 100% verde con descuentos para clientes de Yoigo.

De hecho, Alberto Galaso, responsable de nuevos negocios ha indicado que los clientes de Yoigo que contraten Energy GO podrán tener ahorros medios de hasta el 20% en su factura, lo que en un usuario medio supone un ahorro de 120 euros al año en electricidad.

Energy GO cobrará una cuota mensual de 6 euros (IVA incluido) que será gratuita para los clientes actuales de Yoigo. Esta cuota incluye los servicios de gestión de energía y la tecnología para ofrecer recomendaciones de ahorro en el consumo.

Condiciones del producto

La oferta está compuesta por tres tarifas: Mismo precio todo el día, Discriminación horaria y Tarifa coche eléctrico. El objetivo de Energy GO es que cada cliente encuentre la tarifa que mejor se ajusta a su consumo y le permita ahorrar al máximo.

Y, si el cliente no escoge la tarifa perfecta (o cambia sus hábitos), Energy GO recomienda de forma proactiva a través de una plataforma tecnológica el cambio de tarifa, con datos detallados de ahorro.

Estas tarifas también están disponibles para autónomos y pequeñas empresas con potencias de hasta 15kW.

Energy GO integra, además, en su APP (disponible para dispositivos Apple y Android) y en su Área Privada una plataforma tecnológica puntera en el sector para ofrecer a sus clientes herramientas digitales, no solo de revisión de consumo y facturas, sino de control y eficiencia: Gráficas detalladas de consumo, estudios personalizados de vivienda, comparativas y consejos de ahorro a corto, medio y largo plazo para ayudar al cliente a reducir al máximo el coste en la factura y el impacto energético en el planeta.

Pepe Energy

Respecto del futuro de Energy GO, Meinrad Spenger, que el objetivo inicial es participar solo en el mercado de la comercialización. "No vamos a invertir en plantas solares o eólicas, pero si aseguramos la energía que comercializamos viene de estas fuentes verdes".

"Vamos a asegurar al cliente toda la información que optimice su factura según el consumo, porque queremos crear beneficios para nuestros clientes. Ampliamos nuestro ámbito de acción en el sector de la energía, que está dominado por cinco y entre todos tienen una cuota del 90%. Queremos ser el sexto operador, el primero de los pequeños".

Respecto de Pepe Energy, la primera oferta de electricidad de MásMóvil, han indicado que ya tienen 34.000 clientes y que siguen apostando por esta marca, que además es complementaria con la nueva Energy GO, con quien compartirá el suministro de Lucera.