La fusión entre Vodafone y MásMóvil coge fuerza y ya se avanza en valorar sus activos

La posible integración entre los negocios de Vodafone España y MásMóvil avanza a paso firme. Las informaciones confirmadas por Invertia indican que en estos momentos los equipos contratados por las dos compañías se encuentran cerrando la valoración de los activos de las operadoras.

Este es el paso previo para que las dos partes se sienten a negociar cara a cara su posible fusión. De momento, las fuentes con las que ha hablado este diario aseguran que el camino de la joint venture es la que cobra más fuerza, es decir, una integración de sus negocios a partes casi iguales.

Precisamente, para ello las valoraciones de las dos compañías son la llave que podría abrir el escenario para que Vodafone y MásMóvil se sienten a cerrar los detalles de una posible integración. De acuerdo con estas mismas fuentes, si se salva este primer escollo, la operación podría comenzar a tomar forma e incluso cerrarse el primer trimestre del próximo año.

Desde la operadora amarilla se indica a este diario que “ni MásMóvil, ni sus accionistas están negociando nada con Vodafone”, mientras que desde la operadora británica se ha declinado a realizar ningún comentario al respecto.

En efecto, las dos partes no se han sentado a negociar con representantes de sus propias organizaciones. No obstante, esto no quita que sus equipos lleven semanas haciendo números y que compañías externas y bancos de inversión se encuentren en estos momentos cerrando valoraciones y anticipando posibles escenarios.

Liberty y Telefónica

Las fuentes consultadas por este diario indican que en caso de llegar a buen puerto, la operación se está dibujando a imagen y semejanza de la que cerraron hace unos meses Telefónica (O2) y Liberty (Virgin) en Reino Unido.

En esa oportunidad se valoraron las empresas, se canjeó la deuda y se realizaron pagos en efectivos hasta completar el 50% de participación de cada una de las operadoras. Se valoró a O2 en 12.700 millones de libras y a Virgin Media en 18.700, pero con 11.300 millones de deuda neta.

Ambas partes prevén recibir fondos totales netos en metálico al cierre de la operación y tras ejecutar una serie de recapitalizaciones que generarán ingresos por valor de 5.700 millones de libras para Telefónica y 1.400 millones de libras para Liberty Global.

En el caso de Vodafone y MásMóvil, también se buscaría que estén participadas a partes iguales, una manera de compartir gastos, beneficios, aprovechar al máximo las sinergias y mantener las principales marcas de las dos telecos.