Pallete arenga a la plantilla de Telefónica: "la red aguanta porque vosotros aguantáis"

José María Álvarez Pallete ha enviado un vídeo a toda la plantilla de Telefónica y en especial a sus más de 20.000 trabajadores de España. En en documento audiovisual al que ha tenido acceso Invertia, el presidente ejecutivo de la operadora da ánimos a su equipo y le agradece la labor que están realizando estos días de confinamiento por el coronavirus para mantener en funcionamiento la red de telecomunicaciones.

En el vídeo que ha sido enviado por correo electrónico a todos los trabajadores de la compañía, Pallete recuerda que en esta situación extrema generada por la pandemia, lo principal son las personas y los 56 contagiados que tiene la plantilla (de los más de 100.000), quienes se recuperan en sus hogares. "Deseamos que vuestras familias se encuentren de la mejor manera posible", ha indicado.

Pallete también ha recordado el gran aumento del tráfico de redes de Telefónica en estos últimos días, en especial el pasado fin de semana y el lunes con crecimientos del 40% en el tráfico de voz y del 60% en el tráfico de datos.

"Las redes están aguantando bien vosotros estáis aguantando bien", ha dicho. "Algo que es muy importante porque en estos momentos el sistema sanitario, la alimentación y también las comunicaciones se convierten en una parte esencial de la solución del problema".

ADN de Telefónica

Y continúa indicando que "por eso es importante que el propósito esté claro". Por eso da gracias a toda la plantilla "por el enorme esfuerzo que estáis haciendo, un esfuerzo que será parte de la historia de esta compañía".

"También será importante recordar cómo lo hicimos, porque ha vuelto a surgir el ADN de Telefónica. En los más de 20 años que llevo en esta compañía he sufrido catástrofes, pero en todas ellas he visto reaccionar a mis compañeros. Y esta semana es de las que más orgulloso me he sentido trabajar junto con todos vosotros", ha indicado.

Y concluye dando un mensaje de optimismo. "Queremos hacer nuestro mundo más humano gracias a la tecnología y en momentos así es cuando esta máxima cobra especial relevancia. En estos momentos es cuando demostramos para qué estamos aquí. Esto lo pasaremos juntos y conectados. Muchas gracias a todos y les deseo mucho ánimo", ha finalizado.