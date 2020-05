Colonial aumenta su beneficio neto un 39% en el primer trimestre del año

Inmobiliaria Colonial ganó 32 millones de euros durante los primeros tres meses del año, lo que representa un aumento del 39% con respecto a los 23 millones que registró en el mismo periodo del año anterior, según el informe remitido este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El beneficio neto recurrente por acción ascendió a 7,17 cts €/acción, lo que supone un incremento del 10% versus el año anterior. El incremento del beneficio neto recurrente de 3 millones de euros se ha visto impulsado, según la compañía por el incremento del Ebitda LFL (like for like) & proyectos en 4 millones de (un millón más una vez corregido el impacto de las desinversiones no estratégicas realizadas durante 2019) y por una reducción del gasto financiero en otro millón de euros. Estos números continúan la buena senda marcada en 2019 (su filial francesa también).

Además, las desinversiones de los activos no estratégicos, materializadas principalmente en el segundo semestre del ejercicio 2019, han supuesto un impacto por menos rentas en el resultado recurrente de 3 millones de euros. En consecuencia, el beneficio neto recurrente por acción, sin considerar las ventas de activos no estratégicos señaladas, se hubiera situado en 7,8 cts €/acción, lo que supone un incremento del 20% en términos comparables.

Más ingresos por rentas

Por otro lado, Colonial cerró el primer trimestre del ejercicio 2020 con unos ingresos por rentas de 86 millones de euros. Esta cifra representa un incremento del 6% en términos comparables “like for like” respecto al mismo periodo del año anterior. Además, en este periodo ha formalizado 15 contratos de alquiler de oficinas, correspondientes a 13.539m² y a rentas anuales de 4 millones de euros.

En cuanto al análisis de la aportación de cada uno de los tres mercados del portfolio del Grupo, los principales factores a destacar son los siguientes:

1. Barcelona +10% like-for-like, debido a las mejoras en renta en Diagonal 197 y Plaza Europa 42-44, así como mejoras en ocupación en Parc Glories.

2. Madrid +14% like-for-like impulsado por crecimiento en la actualización de rentas a mercado de los activos de Santa Hortensia, Martínez Villergas y José Abascal 56. Respecto a mejoras en ocupación, destacan Príncipe de Vergara, Ribera de Loira, Francisca Delgado 11, Alfonso XII y José Abascal 56.

3. París +2% like-for-like debido a los incrementos de precios en los activos de Cézanne Saint-Honoré, Louvre St. Honoré oficinas, Washington Plaza y #Cloud, entre otros.

Los ingresos por rentas del Grupo Colonial se han visto afectados, según la compañía, por las ventas de activos no estratégicos realizadas durante el ejercicio 2019 (Hotel Centro Norte y parte de la cartera logística) y la rotación de la cartera de proyectos, así como el inicio del programa de renovación del Grupo, en particular el inicio del proyecto del activo 83 Marceau y la renovación del activo Grenelle en París que han supuesto una reducción temporal de los ingresos.

Los efectos del Covid-19

Inmobilaria Colonial explica en el informe trimestral que la prioridad desde que estallara la crisis del coronavirus ha sido “asegurar la salud y la seguridad de nuestros equipos, así como la continuidad de nuestra actividad y servicios para nuestros clientes”.

Con el personal trabajando en remoto, en línea con sus prioridades y las recomendaciones de las autoridades, la actividad de la compañía “permanece estable y los resultados del primer trimestre reflejan la fortaleza de la cartera de Colonial y la resistencia de su modelo de negocio”. No obstante, reconoce que “estos resultados aún no reflejan el potencial impacto de la crisis producida por los efectos del Covid-19 iniciada a mediados de marzo”.

En este sentido, el equipo comercial de Colonial está analizando y negociando sistemas de diferimiento o, con carácter excepcional, bonificación en el pago de rentas con un foco especial en todas aquellas empresas que se encuentren en dificultades financieras, como resultado y en el marco de la prohibición del desarrollo de sus actividades en el sector del comercio o del ocio. A la fecha actual, confirma la inmobiliaria, “el impacto de estas negociaciones en la cuenta de resultados es inferior al 2%, si bien podría situarse en un máximo aproximadamente del 6% de las rentas del 2020 del grupo”.

Esta estimación podría ser revisada en función de la duración del estado de alarma y la evolución de la pandemia. A fecha actual del informe, Colonial informe que ha emitido todas las facturas de abril 2020 sin, “por el momento, ninguna incidencia significativa de impago, que no alcanza al 1% de las rentas”. No obstante, admite que este es un dato provisional que podría variar en las próximas semanas en función de la evolución de la crisis.