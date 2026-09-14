Atlantic Copper inaugura en Huelva la planta CirCular para recuperar metales, tras invertir 550 millones

La planta refuerza el liderazgo de Huelva y España en economía circular, generando empleo, impacto económico y posicionando al país en la vanguardia del reciclaje tecnológico europeo.

CirCular recuperará metales esenciales como cobre, oro, plata, paladio, platino y níquel, fundamentales para la transición energética y tecnológica.

La inversión en esta nueva planta supera los 550 millones de euros y permitirá procesar hasta 60.000 toneladas anuales.

Atlantic Copper ha inaugurado en Huelva la planta CirCular, destinada a recuperar metales de aparatos eléctricos y electrónicos.

Atlantic Copper ha celebrado este lunes el acto inaugural de CirCular, su nueva planta en Huelva de recuperación de metales procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos.

El proyecto abre una nueva etapa en la trayectoria de la compañía al incorporar el reciclaje avanzado de metales a su actividad metalúrgica.

Ha supuesto una inversión de más de 550 millones de euros.

La instalación, integrada en el complejo metalúrgico de Huelva, permite recuperar metales como el cobre, el oro, la plata, el paladio, el platino y el níquel esenciales para la transición energética, la digitalización y el desarrollo tecnológico.

Refuerza así el compromiso de Atlantic Copper con la economía circular, la innovación industrial y el fortalecimiento de la cadena de suministro europea de materias primas fundamentales.

Con capacidad para procesar hasta 60.000 toneladas al año, CirCular situará a España y a Huelva en "una posición destacada" dentro del reciclaje tecnológico europeo, como líder de un proyecto industrial innovador y de referencia internacional.

La nueva planta, que ha sido reconocida como estratégica por la Comisión Europea y por la Junta de Andalucía, será la primera del sur de Europa de estas características.

En este sentido, el presidente de Atlantic Copper, Javier Targhetta, ha destacado la "importancia" estratégica de un proyecto.

"Supone la evolución natural de la compañía, que lleva medio siglo contribuyendo al desarrollo industrial a través de la metalurgia, transformando las materias primas en metales esenciales para el progreso".

"Hoy da un paso más incorporando el reciclaje avanzado para seguir construyendo industria, sostenibilidad y futuro para Andalucía, para España y para Europa".

Targhetta ha remarcado el "orgullo" de poner en marcha una actividad "con visión de futuro".

Situará a España en "una posición de liderazgo, en un escenario en el que el acceso a los metales se ha convertido en un elemento clave en el equilibrio internacional por su importancia en los procesos de transformación de sectores industriales estratégicos".

Además, ha remarcado que gracias a esta planta, "Huelva se pone a la cabeza de la economía circular" y permitirá a España "reciclar el cien por cien de los aparatos" y a Europa "alcanzar el 65% de reciclaje que se había impuesto para el año 2026"

Por su parte, la consejera delegada de la compañía, Macarena Gutiérrez, ha puesto en valor que CirCular es "fruto de la experiencia y el conocimiento que Atlantic Copper ha adquirido durante décadas, y del trabajo de cientos de profesionales, empresas colaboradoras e instituciones que han contribuido a hacerlo posible".

Un proyecto que demuestra, según ha señalado la CEO, "una nueva capacidad industrial para Europa y el compromiso de la compañía de seguir creciendo desde Huelva".

"Se genera empleo e impacto económico, se impulsa la innovación y se demuestra que el liderazgo industrial es compatible con la eficiencia y la sostenibilidad", ha señalado la consejera delegada.

"CirCular es mucho más que una planta industrial. Es una apuesta por el futuro y por una industria europea más competitiva, sostenible y resiliente; y, sobre todo, una demostración de lo que somos capaces de construir cuando combinamos experiencia, talento, innovación y colaboración", ha concluido Gutiérrez.

En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha insistido en el valor de la inversión realizada,.

"Son 550 millones de euros que desde el minuto uno están generando empleo y riqueza".

CirCular lo define como "un proyecto de mucho calado, con un enorme valor añadido para Andalucía, que afianza un modelo industrial sostenible que incorpora los principios de economía circular".

Por ese motivo, ha señalado, "Andalucía apoya estos proyectos, que contribuyen a dar un salto en la escala de valores y situación estratégica de la comunidad en el conjunto de la economía".

Así, ha considerado que se trata de "un modelo muy, pero que muy potente para el crecimiento empresarial e industrial de Huelva en Andalucía".

Demuestra que la economía circular no es solo un compromiso de sostenibilidad, sino también de actividad económica, desarrollo, progreso y bienestar para el conjunto de los ciudadanos.

Impulsa capacidades industriales avanzadas, genera conocimiento tecnológico y crea empleo de calidad con un impacto positivo y duradero en el entorno".

"Apuesta por Huelva"

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado que CirCular "no es solamente una gran inversión", sino "una declaración de intenciones".

"Es decirle a Europa que desde Huelva somos capaces de hacer las cosas de otra manera, que podemos crecer siendo más sostenibles, que podemos generar riqueza cuidando nuestro entorno, que podemos tener una industria de referencia internacional y, al mismo tiempo, avanzar hacia una ciudad más verde y con mayor calidad de vida", ha indicado.

"Por eso quiero felicitar a Atlantic Copper y a todas las personas que han hecho posible este proyecto".

"Y además de felicitar, quiero agradecer a la compañía su continua apuesta por Huelva en todos los ámbitos, no solo desde su industria, sin olvidar que es la empresa que más contrataciones genera en Huelva; sino también desde su Fundación, siempre al lado de la cultura y el tejido asociativo onubense", ha señalado.