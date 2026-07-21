España importará de Argelia un 10% más de gas para evitar que el próximo invierno la energía esté por las nubes en Europa

El acuerdo también supone una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre España y Argelia tras superar crisis diplomáticas recientes.

El gasoducto Medgaz, operado por Sonatrach, Naturgy y Blackrock, será clave para incrementar el caudal de gas hacia la Península Ibérica.

La decisión responde a la incertidumbre en el mercado europeo del gas por el retraso de las exportaciones de GNL de Qatar y la fuerte demanda asiática.

España aumentará en un 10% sus importaciones de gas desde Argelia para reforzar el suministro de cara al próximo invierno.

España reforzará sus compras de gas de Argelia con un incremento del 10% para blindarse frente a las crecientes tensiones que amenazan el mercado energético europeo de cara al próximo invierno.

Era el objetivo de la visita oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Argel, al que acompañaron los principales espadas de las grandes energéticas de nuestro país, Naturgy, Enagás, Repsol, Moeve, Técnicas Reunidas (y la ingeniería de renovables Sisener Sigma).

El movimiento llega en un momento especialmente delicado para Europa, según explica a EL ESPAÑOL-Invertia Andreas Schroeder, jefe de análisis energético de ICIS (Independent Commodity Intelligence Services).

El mercado continental del gas afronta una nueva ola de incertidumbre después de que la esperada recuperación de las exportaciones de gas natural licuado (GNL) de Qatar se vaya a retrasar hasta octubre.

Este aplazamiento reducirá la disponibilidad mundial de GNL durante los meses clave del verano, cuando los países europeos llenan sus almacenes para afrontar el invierno.

A esta circunstancia se suma la fuerte demanda asiática, que continúa absorbiendo buena parte de los cargamentos de GNL procedentes de Estados Unidos, obligando a Europa a competir pagando precios más elevados para garantizar su suministro.

Los analistas prevén que la Unión Europea logrará alcanzar sus objetivos de almacenamiento antes de finales de noviembre, pero advierten de que será necesario mantener cotizaciones del gas significativamente más altas para atraer suficientes cargamentos.

Argelia, socio estratégico

En este contexto, España ha decidido reforzar su principal vía de suministro por gasoducto y, de paso, inaugurar una "nueva etapa" en sus relaciones bilaterales tras superar la crisis diplomática de los últimos años.

Argelia ya es uno de los mayores proveedores de gas del mercado español gracias al gasoducto Medgaz y a los contratos de largo plazo firmados por las principales compañías energéticas, y nuestro país, además, dispone de la mayor capacidad de regasificación de la Unión Europea.

El incremento de las importaciones argelinas permitirá a España, y de paso a Europa, a reducir parcialmente su exposición al mercado internacional del GNL, mucho más volátil y sensible a las tensiones geopolíticas.

Con el retraso de las exportaciones cataríes y la fuerte competencia asiática por el GNL estadounidense, asegurar mayores volúmenes de gas argelino se convierte en una herramienta para contener el impacto de una posible escalada de precios durante los próximos meses.

Aumentar el caudal del gas

Medgaz, la sociedad que desde 2011 opera el gasoducto entre Argelia y España, es propiedad de la compañía estatal argelina Sonatrach -que posee el 51%- y de Naturgy y el fondo estadounidense Blackrock -que controlan el restante 49% a través de la sociedad Medina Partnership-.

Se trata de una tubería submarina que une directamente Beni Saf (Argelia) con Almería, y que ahora se prevé ampliar "técnicamente" para que pueda aumentarse el flujo diario de gas que llega a la Península Ibérica.

Comenzó operando con 8 bcm/año en 2011, pero diez años después, en 2021, se instaló un cuarto turbocompresor para aumentar el flujo un 25%.

En el gasoducto entra una capacidad máxima de 10,16 bcm al año (miles de millones de metros cúbicos de gas natural). Esta cantidad equivale aproximadamente a unos 118.000 GWh anuales de energía, aunque en los últimos años ha estado operando al máximo de su capacidad, hasta los 128.504 GWh.

Es decir, el objetivo es llegar a superar los 140.000 GWh anuales, o completarlo con la llegada de más barcos metaneros a las costas españolas.

Intereses energéticos

No es el único objetivo ni de las empresas energéticas españolas invitadas ni del Gobierno argelino.

"Es un reajuste profundo de la huella empresarial española en Argelia. Energía, ingeniería, alimentación, infraestructuras… en casi todos esos sectores se han visto decisiones de repliegue, renegociación de contratos o sustitución por fórmulas de presencia indirecta previamente", señala a este diario José Parejo, CEO de la firma de inteligencia estratégica JPA.

"Se está renegociando el papel central de Argelia como eje central de nuestro sistema gasista en un momento en que preocupa cada vez más la estabilidad energética y a su vez, el Gobierno argelino está buscando un elemento fundamental para ellos, muy sensible e importante: la defensa".

En el caso de Naturgy, fuentes conocedoras confirman a EL ESPAÑOL-Invertia que en esta visita no tenía como objetivo fijar el precio de compra, "ya se cerró hace meses".

Y, para Enagás, su participación en el viaje era, principalmente, "por temas de operación": "Si se amplía el flujo de gas de Medgaz, hay que coordinarse entre Enagás y Sonatrach con los nuevos volúmenes", señalan fuentes cercanas a la compañía.

Para Moeve y Repsol, Argelia es un país estratégico: mantienen operaciones desde hace décadas. En el caso de Moeve, estas abarcan tanto el negocio tradicional de hidrocarburos (exploración y producción) como iniciativas ligadas al hidrógeno verde; en el de su competidor, se centran principalmente en el ámbito del upstream (exploración y producción de petróleo y gas natural), en alianza con la estatal Sonatrach.