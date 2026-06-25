Cox y Acciona se alían para que la termosolar se convierta en energía nocturna con baterías, sales fundidas e hibridación

El nuevo marco regulatorio garantiza la rentabilidad de las plantas termosolares, protegiendo sus ingresos ante episodios de saturación de la red y precios negativos.

Esta estrategia busca cumplir con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que exige triplicar la capacidad de almacenamiento energético para 2030.

El objetivo es que las futuras plantas termosolares vendan toda su electricidad en horario nocturno, contribuyendo a la gestión energética más allá de las horas de sol.

Cox y Acciona han formado una alianza para transformar la termosolar española, combinando baterías de última generación, almacenamiento en sales fundidas e hibridación con fotovoltaica.

Giro de guion de la industria termosolar en España, líder mundial en capacidad instalada (solo le supera EEUU) y en investigación, para hacerse un hueco en el cada vez más atestado mix eléctrico, donde la generación fotovoltaica arrasa en las horas centrales del día y 'canibaliza' esta tecnología 100% autóctona.

Se prepara un gran consorcio de empresas lideradas por Cox, heredera de Abengoa, durante años punta de lanza de la energía solar de concentración (CSP), y por el GrupoAcciona, actor pionero en el desarrollo de esta energía en todo el mundo, para darle una vuelta de tuerca a la parálisis que sufre desde hace años en España.

"Las futuras centrales termosolares que se están diseñando para construir en España tienen como objetivo vender el 100% de su electricidad en horas nocturnas, es decir, que se empleará el sol durante la noche", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Óscar Balseiro, secretario general de Protermosolar,la patronal del sector que agrupa a más de 60 empresas.

A través de este acuerdo, ambas compañías implementarán un ambicioso plan de modernización y desarrollo tecnológico que combina el uso de baterías de última generación, almacenamiento en sales fundidas e hibridación con parques fotovoltaicos.

Con esta unión, Cox aporta su sólida experiencia en ingeniería y gestión de activos termosolares, mientras que Acciona suma su músculo financiero, capacidad de operación y liderazgo global en infraestructuras renovables.

Un plan que se alinea con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que exige alcanzar una capacidad total de almacenamiento energético de 22,5 GW, lo que supone triplicar la capacidad actual para 2030.

Y que además podría exportarse a otros puntos del mundo. La idea de la "gestión energética nocturna" podría ser interesante en otros mercados como el de EEUU, Oriente Medio o China, donde ya hay centrales CSP instaladas.

Sales fundidas y baterías de litio

Mientras que la solar fotovoltaica deja de producir al anochecer, las centrales termosolares capturan el calor diurno y lo almacenan con las sales térmicas, un sistema que permite seguir moviendo turbinas de vapor en plena oscuridad entre 9 y 12 horas, dependiendo del día, garantizando un suministro nocturno.

"Ya hemos conseguido que el 60% de las plantas termosolares tengan instalados sistemas de almacenamiento, pero el objetivo es llegar al 100%", añade Balseiro.

"Esperamos que pronto se apruebe la normativa que, al optimizar el funcionamiento de esta energía renovable y autóctona, evite la penalización que existía antes al perder el régimen retributivo del RECORE (sistema que les garantiza una rentabilidad mínima) a estas plantas".

Pero las termosolares no solo contarán con las sales térmicas, también instalarán baterías de ion litio, complementarias para dar una rápida respuesta y verter energía de forma inmediata ante fluctuaciones de la demanda.

Incluso se hibridará con otras tecnologías renovables, como parques fotovoltaicos, que complementen la generación termosolar y optimicen las infraestructuras de evacuación ya existentes.

Expulsadas del mercado

La alianza entre Cox y Acciona marca un punto de inflexión en esta industria, al estar dos grandes grupos empresariales apostando por una tecnología que intenta abrirse paso en una red congestionada por el exceso de parques fotovoltaicos, que las expulsa fuera del mercado.

"En 2025 ha habido plantas que no han podido vender su producción en el 47% de las horas del año porque el nudo estaba saturado, y si no se soluciona esta deficiencia de la red, en 2026 será peor", explica el responsable de Protermosolar.

Al menos, en noviembre el Real Decreto 997/2025, solucionar la crisis de las "horas cero" y los precios negativos en el mercado eléctrico, que estaban asfixiando y amenazando la rentabilidad de las plantas del régimen RECORE.

Anteriormente (bajo el RD 413/2014), si había episodios de precios a cero o negativos durante 6 o más horas consecutivas, las plantas renovables no sumaban esas horas de cara al "umbral mínimo" exigido para cobrar su retribución regulada.

Esto penalizaba a los productores si producían en momentos de saturación. La nueva norma modifica esto para garantizar la rentabilidad regulada, asegurando que los productores RECORE sigan percibiendo sus ingresos calculados por el regulador independientemente de si venden la electricidad o no, mientras estén disponibles para hacerlo.