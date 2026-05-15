La CNMC incoa un expediente sancionador a Mercuria Sostenible por una infracción "grave" en el marco del apagón

Las infracciones están vinculadas a incumplimientos que, según la CNMC, afectaron al funcionamiento del sistema eléctrico, aunque sin poner en riesgo la garantía del suministro ni causar daño grave.

El expediente, abierto el 13 de mayo, se suma a más de 60 procedimientos similares que la CNMC ha iniciado contra distintas compañías energéticas en las últimas semanas.

Mercuria Sostenible, que cuenta entre sus accionistas con la empresa Bruc fundada por Juan Béjar, no es una de las grandes energéticas habituales en estos expedientes.

La CNMC ha incoado un expediente sancionador a Mercuria Sostenible por una infracción "grave" relacionada con el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado otro expediente sancionador por una infracción "grave" en el marco del cero eléctrico del 28 de abril de 2025, aunque está vez no se ha dirigido contra ninguna de las grandes energéticas, sino contra Mercuria Sostenible.

Cabe detallar que Mercuria Sostenible es una sociedad que cuenta con accionistas como Bruc, empresa fundada por Juan Béjar.

El expediente se incoó el pasado 13 de mayo y existe un plazo de 18 meses para resolverlo, según recoge el regulador en su página web. Se une así a los más de 60 expedientes sancionadores que ha abierto en las últimas semanas la CNMC contra diversas energéticas.

El regulador ha abierto un expediente contra Mercuria Sostenible por infracciones calificadas de "graves" en el artículo 65. 8 de la Ley del Sector Eléctrico, por incumplimientos del artículo 64.15, 16 y 17 sin riesgo de garantía del suministro o daño grave, según la lista comunicada por la CNMC.

El organismo ya concluyó en su momento que el incidente tuvo "un origen multifactorial, debido a una serie temporal de sucesos que desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron con el cero eléctrico por sobretensión". Este análisis está en línea tanto con el informe del Gobierno como de los expertos europeos de Entso-E.

En abril, la CNMC indicó que había detectado "diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas". Tras esto, comenzó a incoar las decenas de expedientes sancionadores que hay sobre la mesa por el momento.