El contratista Negratin quiere hacerse mayor: de instalador fotovoltaico a jugar en la liga de las energéticas con más de 1 GW

Su expansión busca reducir la dependencia del modelo EPC y responder a la demanda de almacenamiento y estabilidad en redes, posicionando a Negratin como un actor relevante entre las energéticas españolas.

Negratin refuerza su presencia internacional, con operaciones destacadas en Italia, América Latina y Asia, y una nueva oficina en Madrid respaldada por socios como TiLT y SWEN Capital Partners.

La empresa lanza un plan estratégico 2025-2030 para invertir en activos propios, incluyendo proyectos híbridos de fotovoltaica, almacenamiento en baterías e hidrógeno verde.

Negratin, fundada en 1998 en Jaén, evoluciona de instalador fotovoltaico a promotor de parques renovables, con más de 1,5 GW ejecutados en España y 5 GW a nivel internacional.

Si alguien puede tener éxito en un negocio es quién lo conoce bien desde dentro. Y eso es lo que caracteriza a Negratin, un EPCista (Engineering, Procurement and Construction), que comenzó hace ya 28 años con el boom de la construcción de parques fotovoltaicos.

Esta firma surgió en 1998 de la mano de los hermanos Ángel y Celedonio Noguera en Pozo Alcón (Jaén). En sus inicios, arrancó la actividad como subcontratista en instalaciones eléctricas, pero más tarde pasó a participar en la construcción y operación de proyectos energéticos.

"Hemos ejecutado ya 1,5 GW renovables en lo que llevamos operando solo en España, pero nuestra dimensión es internacional con 5 GW en total", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Eduardo Barros, director general de Inversiones de Negratin. "Y más allá de la coyuntura actual, tenemos todavía 500 MW en construcción", añade.

Sin embargo, tras décadas de experiencia quiere dar el salto a la primera división y convertirse en un promotor renovable, con parques propios, tras avalarle su experiencia como instalador.

"Hemos anunciado nuestro plan estratégico 2025-2030 para invertir directamente en activos propios, combinando generación fotovoltaica con almacenamiento en baterías (BESS) e hidrógeno verde", asegura a este diario.

Su facturación supera los 100 millones de euros y cuentan con más de 500 empleados en todo el mundo. "Tenemos una activa presencia en Europa, América y Asia (Japón sobre todo)", dice.

"Establecemos una relación muy estrecha con nuestros clientes, es quizá nuestra seña diferenciadora, e incluso vamos de la mano a otros mercados del mundo", puntualiza Barros.

Crecimiento exponencial

Negratín ha evolucionado de proveedor de servicios EPC a un actor verticalmente integrado que abarca desarrollo de proyectos, operación y mantenimiento (O&M), y ahora inversión como promotor de parques propios.

Su expansión internacional representa el 82% de su negocio, con 1,5 GW instalados en España, 120 MW en Italia y fuerte presencia en América Latina (Colombia y Chile suman el 61% de operaciones) y Asia.

Proyectos emblemáticos como el EPC de Arco I (50 MW) en Extremadura o 90 MWp en Murcia para ENI Plenitude ilustran su expertise en fotovoltaica a gran escala.

"En Colombia vamos a desarrollar 800 MW, pero hemos operado en el país unos 2 GW, porque es un mercado que está en pleno crecimiento".

Recientemente, la apertura de una oficina en Madrid (calle Serrano) refuerza su capacidad inversora, respaldada por socios como TiLT Capital Partners y SWEN Capital Partners, que controlan el 38% del capital.

"Queremos ser en primera instancia un constructor de proyectos, pero la segunda derivada es combinar nuestra oferta de clientes con el desarrollo de una cartera de proyectos propios".

¿La razón? "Hemos encontrado un mercado con falta de proyectos a clientes que tienen menos capacidad de asumir riesgos financieros para desarrollarlos o estructurar proyectos", asegura.

Su idea es proporcionar una oferta más integral. Así que su cartera de proyectos para los próximos años están diversificados por países y por tecnologías. "Nuestro plan es desarrollar fotovoltaica con baterías (hibridación) o stand-alone".

Planes ambiciosos: Italia e hibridación

El eje de su estrategia como promotor se centra en Italia, donde identifican "el mayor potencial de crecimiento" más allá de trabajar como EPCista, con un pipeline en expansión para proyectos híbridos.

En España, consolidan su liderazgo con auditar o ejecutar unos 546 MW en 2025, priorizando hibridaciones renovable-almacenamiento.

"No hay demanda que justifique tanta capacidad solar, pero sí si se desarrolla el almacenamiento, del que ya salen los números, en base a una confluencia de ingresos, y teniendo en cuenta los altibajos que va a haber o en mercados terciarios".

"Si se dota de más gestionabilidad al sistema eléctrico, va a permitir que se incorpore más capacidad fotovoltaica y dejar de depender tanto de los ciclos combinados (gas natural)".

"Impulsamos en Europa la hibridación con almacenamiento, integrando el ciclo completo de vida de los proyectos renovables". Esta visión 360 grados posiciona a la compañía en más de 10 países, acelerando la transición energética con un modelo que pasa de constructor a operador-propietario.

"Pero Colombia se mantiene clave para nosotros como proveedores pero también con inversiones propias, mientras evaluamos oportunidades en EEUU y México", concluye Barros.

Con este giro, Negratín no solo diversifica ingresos –reduce la dependencia del EPC puro– sino que responde a la demanda regulatoria de almacenamiento y estabilidad en redes.

Los analistas prevén que su salto a promotor impulse un crecimiento sostenido, consolidando a Negratin como el próximo player de la liga de las energéticas españolas.