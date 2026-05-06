Acuerdos de peaje financiero, tollings o autoconsumo remoto: nuevas figuras de inversión en baterías para que sean rentables

El incremento del curtailment (energía renovable no evacuada) en España refleja una saturación estructural de la red, con provincias como Badajoz alcanzando hasta un 37,3% de energía vertida.

Los acuerdos FTA y tollings permiten monetizar activos de almacenamiento y distribuir riesgos, como demuestra el proyecto híbrido de Grenergy Renovables con 200 MW solares y 680 MWh en baterías.

España experimenta un aumento de horas con precios negativos en el mercado eléctrico, lo que incrementa la urgencia de soluciones de almacenamiento como las baterías.

Nuevos modelos como acuerdos de peaje financiero (FTA), tollings y autoconsumo remoto industrial están surgiendo para hacer rentable la inversión en baterías en España.

Acuerdos de peajes financieros (FTAs) o tolling, renegociación de PPAs (power purchase agreement o contratos de compraventa de energía a largo plazo) o autoconsumo remoto industrial son sólo una nueva ola de figuras para que la inversión en baterías salga rentable.

Una tecnología que se espera como agua de mayo en España, ya que sólo en este primer trimestre de este año el mercado ibérico suma 397 horas de precios negativos, esencialmente en el pico de producción solar, muy preocupante si se compara con las 48 del mismo periodo de 2025.

Es lo que han hecho otros mercados que están más avanzados en la penetración de renovables, como California o Australia. “Las baterías a gran escala están absorbiendo cada vez más el exceso de energía renovable durante el día y la transfieren al mercado durante las horas punta de la tarde", señala AEMO, el operador del mercado eléctrico del país.

"Y está desplazando la generación de gas más cara del mercado, lo que es muy positivo para el precio medio de la factura de los consumidores finales", señala el australiano Gavin Mooney, asesor de transición energética y director general de Kaluza Australia, en redes sociales.

Sin embargo, en España la realidad es que hay poco más de 190 MW baterías conectadas a red (con datos de REE de este mes de mayo) con más de 5 GW en tramitación, pero hay mucha incertidumbre en si se va a recuperar la inversión, si el Gobierno no lanza las esperadas subastas de capacidad.

"No se espera que Bruselas dé su visto bueno a la regulación sobre los mecanismos de capacidad antes del verano", señalan fuentes cercanas a la Comisión Europea a EL ESPAÑOL-Invertia.

A día de hoy las baterías suelen encontrar rentabilidad en los day-ahead (mercado diario), en el intradiario continuo, en los aFRR (Automatic Frequency Restoration Reserve o pago por reservar potencia firme y flexible) y mFRR (por capacidad), pero hay miedo a la 'canibalización' a medida que se conecten más a la red eléctrica.

Acuerdos de peajes

El modelo tradicional de mercado puro, en el que el operador de la batería asume íntegramente el riesgo de precio y obtiene el valor que ofrece el mercado, se mantiene vigente, dice Francisco Jiménez, socio del área de FAAS de EY España.

Sin embargo, en el segmento de financiación de proyectos, ha ido dando paso progresivamente a estructuras que permiten distribuir los riesgos de forma más eficiente.

Las baterías están reduciendo los precios máximos de la electricidad en Australia durante la tarde Ember

Entre estas estructuras, los Acuerdos de Peaje Financiero (FTA, por sus siglas en inglés) están ganando terreno para monetizar los activos de almacenamiento sin asumir el riesgo operativo, asegura el experto.

Un contrato de libre comercio (FTA) para almacenamiento es, en esencia, un derivado financiero. No hay entrega física de electricidad: el contrato se liquida en efectivo contra el valor teórico que una batería ideal habría generado operando de forma óptima en el mercado diario.

El propietario del activo recibe un pago periódico fijo por disponibilidad (tarifa de capacidad) y, a cambio, transfiere al comprador el valor del despacho óptimo (VDO).

El funcionamiento físico real del activo es irrelevante para la liquidación, reitera.

Tollings financieros

El tolling financiero cubre el spread (la diferencia entre el pico máximo y mínimo diario del mercado eléctrico) sobre el 80% de la capacidad total del proyecto.

Una figura que ya ha puesto en marcha, por ejemplo, el desarrollador renovable Grenergy Renovables, que anunció hace sólo unos días que firmaba un acuerdo de tolling financiero de 12 años para su proyecto híbrido Escuderos, que combina 200 MW de capacidad solar con 680 MWh de almacenamiento en baterías.

Además de los ingresos por trading diario, el proyecto percibirá ingresos adicionales por la participación en todos los mercados disponibles, incluyendo servicios complementarios.

Y en caso de que se implementen pagos por capacidad en España, estos representarían un ingreso adicional potencial.

Máximos de curtailments

Según explica en redes sociales Álvaro de Simón, asesor estratégico de ASB Renewables Consulting, "tollings, renegociación de PPAs y autoconsumo remoto industrial son la siguiente ola de oportunidad" para las baterías.

Es la solución para que no siga creciendo el curtailment en España (vertidos técnicos, por saturación de nudos o restricciones técnicas, o económicos por capacidad). En los últimos 9 meses ya ha superado el 3,8% y en algunos nudos, como el de Tabernas en Almería, ya es del 20%.

Según información del Centro Tecnológico CIRCE, en Badajoz se sitúa el récord por provincias con unos vertidos que alcanzan el 37,30%, seguido por Cáceres con un 14,89% y Ciudad Real con un 14,02%.

"El curtailment (energía no evacuada) ya no es puntual, sino estructural", concluye Rodrigo García Ruiz, director de Operaciones de Optimize Energy.

"Fotovoltaica, eólica y termosolar muestran cómo, a medida que avanza el año, la energía perdida se acumula de forma acelerada, especialmente a partir de verano para la solar. Esto no es un fallo puntual, es una señal clara de saturación del sistema".