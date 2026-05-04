Corredor (Redeia) duda de que los operadores "se tomen la pastilla de la tensión" y apliquen las medidas 'antiapagones'

La presidenta resalta la importancia de interconexiones y almacenamiento en la red eléctrica y recuerda que la supervisión del cumplimiento normativo corresponde a la CNMC.

Corredor defiende que Red Eléctrica cumplió la normativa y señala que el problema surgió por el incumplimiento de control de tensión por parte de algunas instalaciones.

El informe de expertos europeos concluye que el apagón fue multifactorial, imprevisible y causado por falta de control de tensión en varias plantas.

Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, duda que todos los operadores eléctricos estén cumpliendo las medidas para evitar apagones tras el incidente del 28 de abril.

La presidenta de Redeia y Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha insistido en que la operación reforzada en que se opera desde el apagón del 28 de abril de 2025 se mantendrá mientras que Red Eléctrica de España (REE) "no esté seguro al 100%" de que todos los actores del sistema eléctrico cumplen con su obligación de controlar la tensión.

En su participación en el foro Los Desayunos del Ateneo, Corredor reconoció que, a día de hoy, "el cerebro (el operador del sistema) no está seguro de que todo el mundo se esté tomando la pastilla de la tensión", a pesar de que se han ido incorporando medidas y normativa para ello desde el cero eléctrico.

La presidenta de Redeia consideró que el informe del panel de expertos europeo (Entso-E) ya ha permitido llegar a la conclusión "de qué pasó" ese día, subrayando que "fue un evento que nunca se había producido en Europa, que nunca se había producido un apagón por control de tensión y que fue multifactorial e imprevisible".

Por ello, estimó que, una vez conocido este informe oficial "que todo el mundo esperaba", ha quedado claro que el operador del sistema cumplió con la normativa. "Si todos hubieran cumplido sus obligaciones el 28 de abril y antes, no hubiera ocurrido el apagón. Los hechos son muy tozudos, todo lo demás son hipótesis", dijo.

A su juicio, el problema arrancó con una oscilación inicial en una planta concreta, que derivó en una alteración general del sistema y en una posterior cadena de desconexiones. En ese punto, la presidenta de Redeia incidió en que la desconexión posterior de numerosas instalaciones de generación se produjo dentro de rangos de tensión en los que no deberían haber sucedido.

Así, consideró que las plantas que tenían obligación de controlar la tensión no cumplieron la normativa vigente y calificó el episodio como "la primera pieza del dominó" que desencadenó el resto del incidente.

Corredor también quiso despejar la idea de que el operador del sistema tuviera responsabilidad directa en los hechos. Recalcó que Red Eléctrica no genera electricidad ni participa en el mercado. "REE no genera", señaló, antes de explicar que su papel es el de cerebro y columna vertebral del sistema, mientras que los distribuidores, comercializadores y generadores desempeñan otras funciones diferenciadas.

A este respecto, recordó que el sistema funciona en "parámetros de 20 milisegundos", por lo que operar en tiempo real requiere contar "con todo el mundo que está interconectado".

Asimismo, la presidenta de Redeia rechazó que el debate sobre el apagón deba mezclarse con una discusión ideológica sobre tecnologías concretas, o una pugna entre renovables y nuclear. A su juicio, el mix energético lo decide el Gobierno y el papel del operador es garantizar que la red funcione con seguridad, equilibrio y respaldo técnico suficiente.

En este sentido, afirmó que las interconexiones y el almacenamiento son elementos esenciales para cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a 2030.

Además, Corredor apuntó que hubo cierta lentitud en algunas mejoras normativas, ya que sostuvo que el procedimiento de operación (PO) 7.4, relativo al control de tensión, estaba en vigor desde 2020, pero que tenía debilidades importantes, como que, por ejemplo, no permitía la participación de las renovables, algo que sí ocurría en Portugal.

Mejoras

Así, recordó que el operador del sistema ya trasladó en su día a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una propuesta de mejora de ese marco, aunque no llegó a aprobarse hasta el verano del año pasado, tras el apagón.

A este respecto, Corredor, que consideró que el sector eléctrico es el más regulado que existe, subrayó que la supervisión del cumplimiento de la normativa es una labor que corresponde al regulador. Es decir, a la CNMC.

Además, apuntó que el real decreto-ley del Gobierno del pasado verano, que finalmente decayó en el Congreso de los Diputados, introducía una serie de medidas, algunas que se han ido introduciendo en normativas aparte, en el que se le daba a la CNMC la obligación de supervisar la obligación de las centrales hidroeléctricas de arrancar en autónomo. Esto fue ya que fue algo que "no ocurrió como debía ser" el 28 de abril y España recuperó el sistema tras el apagón gracias a la interconexión con Francia y Marruecos.

Respecto al expediente incoado por la CNMC a Red Eléctrica, calificado de 'muy grave' por el regulador, la presidenta de Redeia recalcó que el operador del sistema defenderá en sus alegaciones que no hubo incumplimiento alguno por su parte.