Bruselas rechaza crear un impuesto europeo a las energéticas como reclamaba Sánchez por la guerra de Irán

En 2022 y 2023, una contribución temporal a las energéticas permitió recaudar casi 29.000 millones de euros en la UE, de los cuales 1.500 millones correspondieron a España.

España, junto a Alemania, Italia, Austria y Portugal, defendía esta medida para financiar ayudas frente a la crisis energética provocada por la guerra de Irán.

La Comisión Europea argumenta que cada Estado miembro debe decidir sus propias medidas y que no hay unanimidad para un impuesto común a nivel de la UE.

Bruselas ha rechazado crear un impuesto europeo común sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas, como proponía el Gobierno de Pedro Sánchez.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha presentado este miércoles su esperado paquete de medidas para ofrecer apoyo inmediato a hogares y empresas europeas ante la nueva crisis energética desencadenada por la guerra de Irán.

Sin embargo, el plan de Bruselas deja fuera la propuesta estrella defendida por el Gobierno de Pedro Sánchez: la creación de un impuesto europeo común sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas, cuyos ingresos debían destinarse precisamente a financiar estas ayudas.

Sánchez pretendía así lograr cobertura europea para resucitar su 'impuestazo' a las grandes energéticas, cuya renovación fue tumbada por el Congreso a principios del año pasado por el voto contrario de PP y Vox y también de Junts y PNV, pese a ser aliados del Gobierno.

Von der Leyen ha renunciado además a impulsar medidas comunes de reducción de la demanda energética, como la imposición de un día obligatorio de teletrabajo a la semana para las empresas o transporte público gratuito, una propuesta que había generado una intensa polémica.

El Ejecutivo comunitario justifica ahora su decisión argumentando que cada Estado miembro está mejor situado para aplicar las acciones que considere más adecuadas.

La vicepresidenta segunda de la Comisión y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha sido la responsable de explicar el plan y el por qué del rechazo a la petición de Sánchez, que había sido secundada por otros cuatro países: Alemania, Italia, Austria y Portugal.

"De momento, no vemos la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre la puesta en marcha de un impuesto común en toda la UE", ha explicado Ribera.

"Un impuesto común exige unanimidad. Y no sería fácil encontrar esta unanimidad, porque puede haber diferentes puntos de vista sobre cómo resolver esto o diferentes puntos de vista sobre cómo desarrollar técnicamente algo que tendría que aplicarse en todo el continente europeo", sostiene la presidenta de la Comisión.

En su lugar, Bruselas se compromete a ofrecer asesoramiento a los Gobiernos que deseen implantar este impuesto a nivel nacional, para asegurarse de que sea lo más sólido posible y plenamente compatible con la legislación de la UE. Pero esta solución no le sirve a Sánchez puesto que no cuenta con mayoría en el Congreso para sacarlo adelante.

En una carta remitida a la Comisión el pasado 3 de abril junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Portugal y Austria, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, había reclamado explícitamente a Bruselas una "solución europea".

Un impuesto europeo a las energéticas "actuaría como señal de cara a los ciudadanos y al conjunto de la economía, demostrando que estamos unidos y somos capaces de tomar medidas".

"También enviaría un mensaje claro de que los que se benefician de las consecuencias de la guerra deben poner de su parte para reducir la carga sobre el conjunto de la población", alegaba Cuerpo.

La Unión Europea ya aprobó en 2022, en respuesta a la guerra de Ucrania, una "contribución solidaria temporal" que debían pagar las grandes energéticas por sus beneficios extraordinarios, con un tipo mínimo del 33% pero aplicable únicamente a los ejercicios fiscales de 2022 y 2023.

La tasa se aprobó mediante un procedimiento de emergencia que permitía esquivar la exigencia de unanimidad. A los Estados miembros que tenían sus propios impuestos, como España, se les permitió mantenerlos sin cambios.

En total, el impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas permitió recaudar 28.661 millones de euros en toda la UE, que los Estados miembros destinaron a paliar el impacto de la crisis de Ucrania. En España, el impuesto a las energéticas recaudó casi 1.500 millones de euros en 2022 y 2023.