Los operadores de Almaraz plantean que su vida útil se extienda casi 40 años más y no los tres que el Gobierno permite

El cierre anticipado de Almaraz supondría perder empleo cualificado, actividad económica local y obligaría a sustituir su potencia por tecnologías alternativas más costosas.

La patronal nuclear defiende que mantener Almaraz abierta garantiza seguridad, suministro eléctrico estable y no implica costes adicionales para consumidores y contribuyentes.

Foro Nuclear compara Almaraz con la central estadounidense North Anna, que ha recibido autorización para operar durante ocho décadas si cumple con estándares de seguridad y mantenimiento.

Los operadores de la central nuclear de Almaraz proponen extender su vida útil hasta 80 años, en lugar de los tres años adicionales que permite el Gobierno.

La central nuclear de Almaraz debería aspirar a una continuidad de su vida útil de 80 años, al igual que va a funcionar North Anna en Estados Unidos, su gemela tecnológica siempre que la seguridad, la supervisión regulatoria y las inversiones necesarias lo permitan.

Es lo que aseguran desde Foro Nuclear, al compararla con la central gemela estadounidense, porque se demuestra que una instalación de este tipo puede seguir operando durante décadas más allá del horizonte inicial de diseño si mantiene sus estándares técnicos y obtiene las autorizaciones pertinentes.

Un planteamiento que choca con el impasse que vive la planta a la espera de que se pronuncie el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tras la solicitud de los titulares para alargar su vida útil tres años más, hasta 2030, y una vez con su luz verde, que también lo haga el Gobierno.

"Nadie duda de que la energía nuclear está viviendo un resurgimiento mundial, incluso China pronto superará en potencia instalada a Francia", ha señalado Marta Ugalde, la recién nombrada presidenta de Foro Nuclear, la patronal del sector, en un encuentro con los medios.

"Hay un cambio en la opinión pública más favorable sobre la continuidad de una energía que ha demostrado ser necesaria para dar estabilidad al sistema, más aún después del apagón general del 28 de abril del año pasado", ha dicho por su parte Ignacio Araluce, el ya ex presidente de esta asociación.

Electricidad firme

El debate sobre Almaraz suele presentarse como una elección entre nuclear sí o no, cuando en realidad debería centrarse en la capacidad de la instalación para seguir aportando electricidad firme, sin emisiones directas de CO2, con altos niveles de seguridad y con una infraestructura ya amortizada.

En un sistema eléctrico cada vez más dependiente de la variabilidad renovable, cerrar una central que funciona bien implica perder potencia gestionable, estabilidad de red y respaldo en momentos de tensión.

Datos energía nuclear en el mundo en 2025 Foro Nuclear

"Los audios que han trascendido de la conversación mantenida entre el operador del sistema y los centros de control regionales no dejan dudas que hasta los técnicos lo reconocen", apuntaba Araluce.

En esas transcripciones, el 7 de abril, a las 12:49 horas, se revelaba la preocupación por el cierre de las centrales.

En el centro de control de Endesa en Sevilla: "Bueno, pues nada, yo creo que esto es con lo que vamos a tener que vivir los próximos años, ¿sabes? Y como desmantelen las nucleares, yo creo que ya va a ser … el punto de inflexión, ¿sabes?"

Y le respondían desde el centro de control de REE: "No, no puedes soportar esto, porque … en algún momento igual nos la damos seguro casi".

Central North Anna

La posibilidad de seguir funcionando se basa en la experiencia de North Anna. Si una planta con un diseño similar ha recibido luz verde para prolongar su vida útil hasta 80 años, no existe una razón de principio para negar a Almaraz una senda equivalente.

La clave no es la edad en sí, sino el estado real de equipos, la ejecución de inversiones de modernización y la vigilancia continua del regulador.

Datos energía nuclear en Espana en 2025 Foro Nuclear

"La Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO) ha situado a la instalación, ubicada en Cáceres, en el selecto grupo de centrales como una de las más seguras del mundo al cumplir ya con los cinco objetivos de la industria nuclear mundial fijados para 2030", corroboraba Ugalde.

Precisamente por eso el ejemplo de North Anna es relevante. La ampliación de licencia allí no se concedió por nostalgia tecnológica, sino por un proceso regulatorio que valoró el comportamiento de la planta, su programa de mantenimiento y su capacidad de seguir operando con garantías.

Ese enfoque debería servir de referencia para España: decidir por evidencias, no por calendarios políticos, dicen desde la patronal del sector.

North Anna muestra que una central de características comparables puede recibir autorización para una vida operativa muy larga, y ese precedente debería abrir el debate en España.

Líneas rojas

"Cumplimos con las tres líneas rojas que ha puesto el Gobierno para no cerrar las nucleares: Garantizar la seguridad del parque nuclear, la confianza en el suministro y que no suponga un coste para los consumidores y los contribuyentes", señala Araluce.

Así no solo pide que se alargue tres años Almaraz. Pide que se revise el calendario de cierre de todas las centrales. "Estamos en un contexto muy diferente al de 2019, cuando se firmó el acuerdo".

Además, Almaraz no solo produce electricidad. También sostiene empleo cualificado, actividad económica en su entorno y una cadena de suministro especializada que no se reconstruye de un día para otro. Su cierre anticipado obligaría a reemplazar energía firme con más importaciones, más respaldo fósil o más presión sobre el sistema eléctrico en momentos de alta demanda.

"Si cerramos los siete reactores nucleares que ahora están operativos en España, necesitaríamos suplirlo con entre 30 y 40 GW de otras tecnologías, con todo el coste que esto supone".

Mantenerla abierta 80 años tendría además una lectura estratégica: aprovechar al máximo un activo industrial que ya existe y que ha demostrado capacidad de operación segura durante décadas. "¿Por qué cerrar algo que está funcionando y funcionando bien?", se preguntaba Araluce.

En un contexto de crisis climática y necesidad de descarbonización acelerada, extender la vida de instalaciones nucleares seguras puede ser una medida pragmática, especialmente mientras no exista suficiente almacenamiento y flexibilidad para cubrir toda la demanda solo con renovables.