Rabat firma un acuerdo con EEUU para invertir en los minerales críticos en la costa que se solapa con Canarias

Las claves nuevo Generado con IA Marruecos y Estados Unidos han firmado un acuerdo para invertir en la exploración y extracción de minerales críticos en aguas que se solapan con las de Canarias. EEUU busca remodelar el mercado mundial de minerales críticos aliándose con Marruecos, el único país africano incluido en la nueva estrategia global estadounidense. España estuvo ausente en la reunión ministerial sobre minerales críticos donde EEUU firmó acuerdos con múltiples países, incluidos varios europeos. Los minerales críticos presentes en la zona, como telurio, cobalto, hierro, manganeso y níquel, son esenciales para tecnologías avanzadas y la seguridad económica global.

La relación estratégica de Marruecos y los Estados Unidos avanza con un nuevo acuerdo. La asociación táctica se centra en la exploración y extracción de minerales críticos en las aguas territoriales que el país magrebí ha ampliado y que se solapan con las de las Islas Canarias.

EEUU se ha propuesto remodelar el mercado mundial de minerales críticos y tierras raras aliándose con socios históricos como Marruecos. Para ello, el secretario de Estado, Marco Rubio, congregó el 4 de febrero a representantes de 54 países y la Comisión Europea.

Entre los titulares, en la reunión ministerial sobre minerales críticos 2026 había 43 ministros . Sin embargo, España estuvo ausente, a pesar de que otros países europeos como Bélgica, Alemania, Italia y Países Bajos sí participaron.

En ese encuentro, Estados Unidos firmó once nuevos acuerdos bilaterales o memorandos de entendimiento (MOU) sobre minerales críticos con Argentina, las Islas Cook, Ecuador, Guinea, Marruecos, Paraguay, Perú, Filipinas, los Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán.

Además, anunció oportunidades de financiación del Gobierno estadounidense para apoyar proyectos de minerales estratégicos.

“Estos acuerdos son las bases para que las naciones colaboren en los desafíos de afianzamiento de precios, estimulen el desarrollo, creen mercados justos, cierren las brechas en las cadenas de suministro prioritarias y amplíen el acceso a la financiación”, detalla el Departamento de Estado.

Además, advierte que “actualmente, este mercado está muy concentrado, lo que lo convierte en una herramienta de coerción política y de interrupción de la cadena de suministro, poniendo en riesgo nuestros intereses fundamentales”.

Marruecos, único actor africano

“La elección de Marruecos como único actor africano es un reconocimiento de su fuerza e influencia regional, y también una luz verde para seguir avanzando en la demarcación de las fronteras marítimas entre Marruecos y las Islas Canarias, y de los minerales preciosos disponibles en la región marítima”, insinúa una cuenta marroquí en X.

Los minerales críticos en las aguas de la costa atlántica, que ha ampliado Marruecos y que corresponden en parte con las del Sáhara Occidental y otras con España, no sólo se encuentran en el conocido Monte Tropic —una de las reservas de telurio y cobalto más importantes del mundo— sino también en otros montes marinos.

Existen más de una docena, según explican los expertos, que también contienen grandes cantidades de hierro, manganeso, níquel, cobre, arsénico y cromo.

En todo caso, el Estado español sigue investigando y catalogando los distintos materiales en la zona.

“El problema que tiene Marruecos es que sabe lo que quiere, es decir la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de toda su costa cogiendo Lanzarote, Fuerteventura y parte de Gran Canaria. No lo va a aceptar la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, porque va en contra de la legislación”, asegura el geólogo experto en materias primas críticas José Mangas a EL ESPAÑOL-Invertia.

Este organismo regula la exploración y la explotación de los recursos minerales de los fondos marinos que se encuentran en “la Zona”.

Esta es la parte que la Convención del Mar define como los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, es decir, fuera de los límites exteriores de la plataforma continental.

Para hacerse una idea “la Zona” equivale a un poco más del 50% de todo el fondo marino de la Tierra.

Diplomacia de los minerales críticos

Los minerales críticos y las tierras raras son esenciales para las tecnologías más avanzadas. Además, su importancia aumentará a medida que la inteligencia artificial, la robótica, las baterías y los dispositivos autónomos transformen las economías.

Estados Unidos tiene en cuenta esta situación. “Crearemos nuevas fuentes de suministro, fomentaremos redes de transporte y logística seguras y fiables, y transformaremos el mercado mundial en uno seguro, diversificado y resistente de principio a fin”, manifestó el portavoz del Departamento de Estado de EEUU en un comunicado posterior a la reunión.

En los últimos cinco meses, Estados Unidos ha firmado otros diez acuerdos sobre minerales críticos y ha completado las negociaciones con otros diecisiete países. Todo ello dentro de lo que denominan “la diplomacia de los minerales críticos”.

Igualmente, Rubio anunció la creación de FORGE como sucesora de la Asociación de Seguridad para los Minerales (MSP). El objetivo es liderar la respuesta a los desafíos actuales del mercado mundial de minerales críticos.

Así, los socios de FORGE —que estará presidida por la República de Corea hasta junio— colaborarán a nivel normativo y de proyectos para impulsar iniciativas que fortalezcan cadenas de suministro de minerales críticos “diversificadas, resilientes y seguras”.

Desde el Departamento de Estado aseguran que como “los gobiernos por sí solos no pueden resolver este problema". Así, se comprometían a "colaborar estrechamente con el sector privado, entre otras cosas a través de Pax Silica, que liderará las inversiones en minería, refinado y procesamiento, aplicaciones de uso final, y reciclaje y reprocesamiento”.

Alianza con el sector privado

Pax Silica, conocida como la Declaración del Silicio, está diseñada para abarcar todo el territorio de las redes de suministro tecnológico.

Cubre materias primas, fabricación avanzada, infraestructura de computación y almacenamiento de datos, como parte de una estrategia más amplia de seguridad económica de Estados Unidos centrada en reducir la dependencia de países rivales y profundizar la cooperación con socios alineados.

La iniciativa agrupa a nueve países en una llamada “coalición de capacidades” para reforzar las redes tecnológicas y reducir la dependencia de potencias rivales. El 12 de enero de 2026 estaba previsto que Catar firmase el acuerdo Pax Silica, seguido por Emiratos Árabes Unidos el 15 de enero.

De esta manera, el 3 de febrero, la víspera a esta reunión ministerial, agruparon a figuras destacadas del sector privado con gobiernos de todo el mundo para dialogar sobre los desafíos de la cadena de suministro y las oportunidades de inversión.

En los últimos seis meses, en colaboración con el sector privado, EEUU ha apoyado proyectos con más de 30.000 millones de dólares en cartas de interés, inversiones, préstamos y otras ayudas, con la intención de asegurar las cadenas de suministro de minerales críticos.

Igualmente, el 4 de febrero, los subsecretarios de Estado Christopher Landau y Jacob Helberg convocaron un grupo de trabajo formado por líderes de la industria minera para impulsar proyectos prioritarios en el marco de la nueva colaboración con Estados Unidos y sus socios.