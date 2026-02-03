La CNMC sanciona a Repsol con 20,5M por los descuentos en las gasolineras en 2022 y prohíbe optar a contratos públicos

Las claves nuevo Generado con IA La CNMC ha multado al Grupo Repsol con 20,5 millones de euros y le ha prohibido optar a contratos públicos durante seis meses por prácticas anticompetitivas. Repsol, Solred y Campsa Estaciones de Servicio fueron sancionadas por aplicar un estrechamiento de márgenes abusivo, perjudicando a estaciones de servicio independientes. La CNMC considera que Repsol abusó de su posición dominante en el mercado mayorista, especialmente en la venta de gasóleo A a estaciones rivales durante 2022. Repsol recurrirá la sanción, alegando que sus descuentos fueron legales, transparentes y supervisados por la Administración en un contexto de crisis.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un total de 20,5 millones de euros a varias empresas del Grupo Repsol y les ha prohibido participar en contratos públicos, según ha informado este martes el organismo presidido por Cani Fernández.

Una decisión que para Repsol se basa en hechos "no acreditados" y ya anuncia que "recurrirá" una sanción que considera politizada porque "los tribunales nos darán la razón".

Avisa, además, de que esto afectará a nuevas políticas de descuentos comerciales que puedan adoptarse en el futuro.

En concreto, Competencia ha sancionado a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio por aplicar una política comercial "de estrechamiento de márgenes abusivo", en perjuicio de las estaciones de servicio independientes que compiten con las de Repsol.

Durante el periodo sancionado, Repsol tenía una posición de dominio en el mercado mayorista de combustibles de automoción a estaciones de servicio a escala nacional.

"El derecho de la competencia exige que las empresas en posición de dominio sean especialmente responsables de no restringir la competencia", ha añadido la CNMC.

El estrechamiento de márgenes comerciales, tal y como ha explicado Competencia, es una "conducta prohibida" para las empresas en posición de dominio por el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

En este caso, ha afectado a la venta de gasóleo A (GOA) a estaciones de servicio rivales, que luego suministran este combustible a clientes profesionales, principalmente a transportistas.

A finales de 2022, la CNMC inspeccionó las sedes de varios operadores de hidrocarburos tras haber recibido diversas denuncias de asociaciones del sector, mientras que en diciembre de 2023, inició un expediente sancionador contra Repsol por un posible abuso de su posición de dominio en el mercado.

Estrategia comercial

La CNMC ha acreditado que varias sociedades del Grupo Repsol desplegaron una estrategia "incompatible" con su posición de dominio para ganar volumen a sus competidores --estaciones de servicio independientes o de bajo coste-, y revertir así la pérdida de ventas y de cuota de mercado que sufrían desde 2019.

En concreto, esto consistió en incrementar de forma "generalizada" aguas arriba el precio de venta mayorista de combustibles a las estaciones de servicio independientes.

Y, al mismo tiempo, en aplicar aguas abajo en las gasolineras de la red de Repsol para los clientes profesionales que repostasen gasóleo (GOA) una campaña de descuentos adicionales al descuento de 5 céntimos por litro que la empresa podía establecer como alternativa a la prestación patrimonial de carácter público exigida por el Gobierno.

Todo ello derivó en una práctica de estrechamiento de márgenes, llevada a cabo entre abril y diciembre de 2022, que coincidió con subidas en el precio de los carburantes por la invasión de Ucrania por Rusia. Estas afectaron especialmente al GOA, cuyo precio, durante seis meses de 2022, superó por primera vez al de la gasolina en España.

De esta forma, determinadas estaciones de servicio independientes redujeron "drásticamente" su volumen de ventas de combustible GOA a profesionales, mientras que Repsol incrementaba sus ventas y su cuota de mercado.

La conducta, según la CNMC, es "especialmente grave" porque los competidores eran estaciones de servicio de bajo coste, que contribuían a dinamizar el mercado en zonas de alta demanda, situadas en áreas fronterizas y/o corredores estratégicos de transporte por carretera.

Una decisión que Repsol no comparte, pues considera que "se apoya en un relato parcial y descontextualizado, con errores de método y de derecho, que ignora el contexto excepcional de 2022, y no acredita ni posición de dominio, ni efecto de exclusión en el mercado", asegura en un comunicado remitido tras conocerse la decisión.

La multienergética asegura que actuó con transparencia y en beneficio de los consumidores en el peor momento de la crisis inflacionaria.

Es la primera vez en la historia del derecho de la competencia nacional y comunitaria, sostiene, que la CNMC sanciona a una compañía por aplicar descuentos, en este caso superiores a 450 millones de euros.

Medidas que fueron "comunicadas públicamente y supervisadas por la propia Administración, para aliviar la delicada situación de familias y profesionales, todo ello en un contexto excepcional de mercado", sostiene.

Sanción y prohibición de contratar

La CNMC ha impuesto una sanción de 20,5 millones de euros, de cuyo pago responderán solidariamente Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio.

Y, además, solidariamente, a las matrices Repsol Customer Centric y Repsol, por una infracción "muy grave" del artículo 62.4.b) de la LDC.

Asimismo, RSE, Campsa y Solred tendrán prohibido presentarse a licitaciones públicas para el suministro de combustibles para automoción 'Gasóleo A' por un periodo de seis meses.

Desde la compañía energética avisan de que van a recurrir la decisión. Y explican que, a su juicio, "sancionar una conducta legal y supervisada por la propia CNMC desnaturaliza el sentido de la norma".

Avisa también de que la decisión conocida hoy "limitará los descuentos futuros de las compañías en numerosos sectores y desincentivará respuestas empresariales responsables ante crisis futuras".

Insiste en que los descuentos minoristas "fueron exigidos por el Real Decreto-ley 6/2022, cuya aplicación la propia CNMC supervisó a través de su Dirección de Energía" durante todo 2022.

Independientes crecen

Por otra parte, Repsol asegura que es sorprendente que esta decisión se dé en un contexto de crecimiento continuo de la cuota de mercado de los operadores de estaciones de servicio independientes, frente a la de los operadores tradicionales.

Según datos de la propia CNMC, a finales de 2024 el 45% de las estaciones de servicio de España (5.736 gasolineras) eran independientes.

Ni siquiera "la realidad del mercado de distribución de carburante se corresponde con las premisas reconfiguradas por la CNMC en este expediente", aseguran.