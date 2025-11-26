RIC Energy adjudica a Técnicas Reunidas la ingeniería pre-FEED del proyecto e-SAF Compostilla Green en León

Un operario realiza la maniobra para recargar un avión durante la presentación del nuevo combustible sostenible de segunda generación Europapress

RIC Energy, empresa especializada en el desarrollo de proyectos renovables, ha adjudicado a Técnicas Reunidas el desarrollo de la ingeniería pre-FEED (diseño preliminar) del proyecto Compostilla Green, una iniciativa de producción de combustibles sintéticos para aviación (e-SAF) en Cubillos del Sil (León).

Esta planta tiene como objetivo la producción de 60.000 toneladas de e-SAF anuales a partir de hidrógeno renovable y CO2 biogénico.

El objetivo es contribuir así a la descarbonización del sector aéreo, al cumplimiento de los objetivos europeos de uso de SAF establecidos en el reglamento europeo (ReFuelEU Aviation) y al impulso de una industria nacional de combustibles renovables de nueva generación, según defiende la compañía en un comunicado.

El proyecto, adjudicatario del programa de ayudas Valles de Hidrógeno, se enmarca en la estrategia de RIC Energy de impulsar hubs de producción de hidrógeno y derivados en zonas de transición justa y reto demográfico, generando actividad industrial y empleo de calidad.

La adjudicación del pre-FEED a Técnicas Reunidas supone un paso clave en la maduración técnica del proyecto.

Permitirá definir los aspectos esenciales del proceso, optimizar el diseño conceptual, avanzar en la estimación de inversiones (capex) y preparar en detalle la siguiente fase de ingeniería.

El pre-FEED tendrá una duración estimada de seis meses, tras los cuales el proyecto avanzará hacia el FEED.

En paralelo, se llevará a cabo su tramitación ambiental y administrativa, así como la estructuración de la financiación del proyecto y el cierre de acuerdos comerciales.

Posteriormente, y una vez alcanzada la decisión final de inversión (FID), prevista para principios de 2027, el proyecto iniciará su fase de construcción.