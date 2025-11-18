La batalla por los centros de datos estalla en España: Iberdrola, ACS y Solaria mueven ficha con socios financieros

La batalla por el negocio del dato ha estallado en España. Gigantes del Ibex 35 como Iberdrola, ACS y Solaria han comenzado a activar alianzas estratégicas con socios financieros internacionales para tomar posiciones en una carrera que, según Spain DC, movilizará 58.000 millones de euros de inversión de aquí a 2030.

Energía, infraestructura y tecnología convergen así en un mercado que promete convertirse en uno de los grandes ejes industriales de la próxima década. Y el último movimiento en este tablero lo ha protagonizado precisamente Solaria.

La compañía de la familia Díaz-Tejeiro ha recurrido a Goldman Sachs para encontrar un socio financiero que aporte el capital necesario para su nueva plataforma tecnológica de centros de datos en España, Italia, Alemania y Reino Unido, según informó el lunes Bloomberg.

Esta infraestructura incluirá 3.400 megavatios (MW) de acceso asegurado a la red eléctrica y unas 400 hectáreas de terreno distribuidas por Europa.

Además, la compañía ha solicitado acceso a 5 gigavatios adicionales, con el objetivo de cerrar un acuerdo antes del próximo verano.

Solaria -que despunta como la segunda compañía más alcista del Ibex en 2025 (+116%) gracias a sus avances en centros de datos y proyectos de hibridación renovable con baterías- ha presentado este lunes su estrategia de 2.500 millones de euros de inversión para los próximos años, con la que prevé convertir sus plataformas de procesamiento en un motor clave del grupo.

Cabe señalar que este mismo lunes la compañía anunció un acuerdo con Merlin, que garantiza el suministro de 225 MW de energía, asegurando tanto el acceso a la red como la infraestructura eléctrica necesaria, un paso más en la integración de generación energética y digitalización.

Además, Solaria firmó un PPA de 15 años con Merlin por 445 MW de energía solar, reforzando su apuesta por la sostenibilidad en el negocio de los centros de datos.

No es la única que ha dado un paso decisivo en los últimos días. ACS, uno de los gigantes de la construcción e infraestructura en España, anunció el viernes un acuerdo con Global Infrastructure Partners (GIP), fondo de infraestructuras vinculado a BlackRock, para crear una sociedad conjunta al 50% destinada a la promoción, construcción, desarrollo, operación y comercialización de una plataforma global de centros de datos con una capacidad inicial de 1.700 MW.

En esta alianza, ACS aportará una serie de activos que ya posee para el desarrollo de esta cartera de centros de datos. Tras el cierre de la operación, la nueva plataforma englobará la cartera de ACS en desarrollo en Europa, Estados Unidos y Australia.

La operación valora estos activos en aproximadamente 2.000 millones de euros, repartidos entre un pago al contado de 1.000 millones y otro variable de hasta 1.000 millones, condicionado al cumplimiento de hitos comerciales predefinidos. Además, podría sumarse un pago adicional de hasta 200 millones por proyectos en fase de análisis, abriendo la puerta a futuras expansiones.

ACS se sitúa así en el corazón de la ofensiva por los centros de datos, con un plan que contempla alcanzar 3.000 MW para 2030 y con 11.000 MW bajo estudio.

Pero la senda de las grandes alianzas la abrió Iberdrola en julio, al anunciar una joint venture con Echelon Data Centres, operador líder de infraestructura de centros de datos a gran escala en Europa y propiedad de la firma de inversión estadounidense Starwood Capital Group.

En esta alianza, que acaba de recibir el visto bueno de Bruselas, la compañía presidida por Ignacio Galán participa con un 20% del capital a través de su filial CPD4Green, encargándose de identificar y asegurar terrenos con conexión eléctrica donde desarrollar los centros, así como de suministrar energía 24/7, garantizando el corazón energético de la operación.

Por su parte, Echelon, con sede en Dublín, mantiene el 80% restante y se ocupa del desarrollo, diseño, operación y comercialización diaria de los centros.

El primer proyecto de esta sociedad será Madrid Sur, un complejo de 160.000 metros cuadrados con 144 MW de capacidad de procesamiento de datos y una conexión eléctrica asegurada de 230 MW.

CPD4Green cuenta con una cartera de emplazamientos en España con capacidad para 700 MW y un potencial adicional de hasta 5.000 MW.

Capital financiero y tecnológicas

A la ofensiva de los grandes grupos del Ibex se suma un ejército creciente de inversores internacionales decidido a disputarse el nuevo mapa del dato en España. Blackstone, Brookfield -a través de la francesa Data4-, Pimco, Stoneshield Capital con su filial XDC Properties, así como CVC con Adam Ecotech, han identificado a España como uno de los países con mayor potencial de crecimiento.

Y mientras el capital financiero avanza para dotar de músculo a la gran infraestructura digital, los titanes tecnológicos avanzan en paralelo con sus propios despliegues. Amazon, Microsoft, Google, IBM, Oracle y Meta ya han anunciado proyectos o ampliaciones en España, todos ellos atraídos por el auge de la inteligencia artificial y la demanda creciente de servicios en la nube.