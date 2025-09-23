JP Morgan elige a Repsol entre sus favoritos del sector en Europa y le da un potencial alcista hasta 16 euros

JP Morgan ha destacado a Repsol como uno de sus valores favoritos entre las grandes petroleras europeas.

Ha elevado el precio objetivo de la compañía hasta los 16 euros por acción, concediendo así un potencial alcista de casi el 8% con respecto al cierre bursátil de este martes.

En un informe sobre las principales petroleras del Viejo Continente ante un posible escenario de exceso de oferta de crudo, el banco de inversión apunta al grupo dirigido por Josu Jon Imaz y Shell como sus opciones preferidas.

Los títulos de Repsol sobresalieron este martes en Bolsa, con una subida del 2,7%, siendo el segundo mejor valor del Ibex en la jornada tan solo por detrás de Grifols, para cerrar a un precio de 14,84 euros por acción.

En lo que va de año, las acciones del grupo acumulan una revalorización de casi el 27%.

JP Morgan valora a Repsol como el principal beneficiario de la estrechez del mercado del diésel, destacando su "rendimiento líder de destilados medios".

Además, subraya que será el "principal beneficiario" de la ampliación de los diferenciales de crudo impulsada por la OPEP+ y que las refinerías del grupo están preparadas para funcionar con una alta utilización hasta el final del año.

Asimismo, cree que el rendimiento por dividendo del 6,7% y una valoración futura relativamente baja dejan margen para una mayor revaloración impulsada por el diésel.