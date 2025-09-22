Bogas (Endesa): "La negociación con el Gobierno para continuar operando las centrales nucleares sigue abierta"

José Bogas, consejero delegado de Endesa, en su participación en un desayuno informativo organizado por Foro de la Nueva Economía. Invertia

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha reconocido que las negociaciones con el Gobierno para continuar operando las centrales nucleares más allá de su calendario de cierre siguen "abiertas".

"El reto de España es la transición energética, y las nucleares tienen un papel clave. Mientras que las energías renovables, como la solar (fotovoltaica) y la eólica operan entre 2.000 y 3.000 horas al año, la nuclear produce electricidad con unas 8.000 horas al año".

El CEO de Endesa también ha afirmado que la red de transportes y distribución es "la gran olvidada en esta transición energética" y ha recordado la importancia de una tasa de retribución que atraiga la inversión.

Ha asegurado que con la actual propuesta de tasa de retribución financiera y la metodología propuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para la actividad de redes eléctricas será imposible para el grupo cumplir con su plan inversor a 2027.

Ha recordado que en su plan estratégico, actualizado el pasado mes de noviembre, la energética prevé elevar sus inversiones en la red eléctrica hasta los 4.000 millones de euros, un 45% más que en la 'hoja de ruta' anterior 2024-2026, aunque subrayó que con el borrador de las metodologías presentadas por el regulador la compañía "no va a ser capaz de replicar ese plan".

No obstante, el directivo mostró su confianza en que se podrá llegar "a algún punto de acuerdo razonable" para la CNMC y las empresas que dé la solución para impulsar la red de transporte y de distribución eléctrica, "que es la gran olvidada en esta transición, o ha sido la gran olvidada en esta transición energética".

Así, el directivo estimó que la tasa de retribución financiera del 6,46% propuesta por la CNMC, frente al 5,58% actual, está muy alejada de la que se da en otros países de Europa y que se sitúa entre el 7,3-8,5%, lo que "hace difícil que se pueda invertir en España con la misma fuerza que en otros países".

Además, aseguró que la metodología desarrollada por el regulador sobre la red es "muy compleja" y hace que sea "muy difícil" invertir.

"No solamente la tasa es baja, sino que no sabemos si vamos a ser remunerados o no, porque puede ser que hagamos una determinada instalación que tarde unos años en conectarse, puede ser que se haga una instalación pero que por las baterías, por el autoconsumo, por distintas circunstancias, baje la potencia contratada, y entonces en ese caso no sería remunerada esta instalación", añadió.

Por otra parte, recordó que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno estimaba unas inversiones en redes entre 2021 y 2030 de 53.000 millones de euros, que a finales de 2024 apenas ascendían a 13.000 millones de euros, por lo que restan unos 40.000 millones de euros al final de la década que hacen que sea "imposible que se pueda hacer porque físicamente no tiene España los recursos necesarios, ni en personas, ni en instalaciones, para ello".

Asimismo, Bogas subrayó que el "reto fundamental" del sector energético y de la economía española tiene "mucho que ver con la transición energética", para lo que el PNIEC del Gobierno "hasta hoy ha sido un éxito", permitiendo duplicar en los últimos cinco años la potencia renovable instalada, cerrando prácticamente todas las centrales de carbón, reduciendo la producción con energías fósiles y las emisiones de CO2 y obteniendo un precio de la eléctricidad "mucho más competitivo".

No obstante, apuntó que existe un problema con el desarrollo de la energía solar, con un desequilibrio "tremendo" en su crecimiento y que ha llevado a que haya precios muy próximos a cero o incluso negativos en el futuro, que "se debe de solucionar con el crecimiento de demanda", para lo que está la oportunidad que representa la industrialización.

Saturación de redes

De todas maneras, destacó que para ello se debe dar respuesta a la actual saturación existente en las redes para nuevas conexiones, cifrada por la patronal aelec en más de un 83%.

"En Endesa, los nudos que tenemos saturados son el 88%. Habiendo provincias en España donde no hay capacidad para poner más potencia. Uno de ellos, y es lamentable para nosotros, es la propia Málaga. En Málaga no tenemos capacidad ninguna de admitir. Y esto ha sido producto del éxito", dijo.

Por ello, ante este crecimiento de las peticiones de capacidad, que en 2020-2021 eran de unos 3.000-4.000 MW al año y en 2024 se dispararon hasta los 67.000 MW, advirtió de que corren el riesgo de que se "muera de éxito" si no se es capaz de gestionar.

Por otra parte, Bogas se mostró convencido de que el precio de la electricidad bajará "en cuanto crezca la demanda" y que en 2027-2028 se producirá también una bajada en el recibo, ya que desaparecerán los cargos por el déficit que se han ido pagando en estos últimos años.

"Estamos hablando de un poquito menos de 3.000 millones al año que caen de la tarifa, o sea que va a dar pulmón".

"Y el crecimiento de la demanda, yo estoy absolutamente convencido que va a reducir el precio de la energía a los clientes y a los industriales", estimó.

Apagón general de abril

Ha cargado toda la responsabilidad del apagón eléctrico del pasado 28 de abril en el operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE).

En su opinión, el desencadenante del incidente fue "una escasa planificación de los medios de generación síncronos" (nucleares, ciclos combinados e hidráulica).

En su participación en un desayuno informativo organizado por Foro de la Nueva Economía, Bogas recalcó que Red Eléctrica es el "responsable absoluto" de la continuidad del suministro y de la estabilidad de las tensiones en la red.

Ha recordado que la legislación le asigna la capacidad de poder modificar el 'mix' que existe en cada momento para garantizar ambas cosas.

Por ello, descartó la tesis del operador del sistema de que la razón del cero eléctrico estuvo en una serie de incumplimientos de las empresas generadoras en la absorción de reactiva para bajar la tensión, así como en las tomas de los transformadores, que hicieron saltar distintas instalaciones.

El hecho de que "una determinada instalación tenga un determinado problema no es motivo para que se caiga todo el sistema".

De esta manera, puso más el foco en que el motivo que llevó al 'blackout' en el sistema eléctrico peninsular fue la "insuficiente generación síncrona que había programado Red Eléctrica" para ese día.

En el momento del evento en la zona suroeste de España había 16.000 megavatios (MW) renovables -13.000 MW fotovoltaicos y 3.000 MW eólicos- y sólo había 800 MW síncronos acoplados, "cuando quedaban por acoplar y se podrían haber acoplado 4.000 MW".

"Es muy importante saber que el control de la tensión tiene que tener instalaciones que puedan hacerlo cercanas a donde existe esa generación".

"Aquí es un caso claro de que no ocurría eso", subrayó.

Y además, se dieron "muchos avisos de lo que podía ocurrir durante este año y en el propio mes de abril, antes del apagón".