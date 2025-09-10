Merlin Properties lidera las peticiones de acceso a la red eléctrica para instalar centros de datos por toda España

La publicación de los mapas de capacidad disponible para demanda firme en la red de distribución ha desatado una carrera sin precedentes por ser de los primeros en solicitar determinados puntos. Tampoco había mucho dónde elegir, visto que ya sólo estaba disponible el 16,6% de las conexiones.

"Ha habido grandes desarrolladores de centros de datos que literalmente se han pasado la noche haciendo turnos y actualizando para ver cuándo salían los mapas para solicitar el acceso", señalan a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes del sector energético.

Según las mismas fuentes, el que ha liderado el ranking por número de solicitudes y rapidez ha sido la socimi Merlin Properties, que ya a principios de 2024 anunciaba su intención de incrementar su apuesta por el negocio de los centros de datos.

Madrid, Barcelona, Zaragoza y algunas zonas de Asturias han sido las áreas donde más se ha buscado disponibilidad, debido principalmente al interés en instalar las infraestructuras para almacenar datos, en las baterías o en la nueva industria y en aquella que se quiere electrificar.

"No me ha dado tiempo a verlo, he visto varias publicaciones, pero lo veo desorganizado", señala un solicitante. "Y en Cataluña está todo muy bloqueado", añade.

Hay una burbuja enorme de proyectos de baterías que están solicitando acceso, incluso "hay una subestación eléctrica de una megapapelera en la que había tanta demanda de expedientes que REE se lo ha llevado a concurso", señalan otros.

En lo que coinciden todos los consultados es en que "se esperaba este nivel de saturación en la red".

"El dato publicado hoy es demoledor: el 83,4% de los nudos de la red de distribución están ya saturados. Y no hablamos sólo de renovables: hablamos de la base industrial de España", apunta Iñigo Arraiza Rivero, director de Desarrollo Eólica, Gases Renovables y Regulación de ID Energy Group.

"Sin red, no habrá data centers, baterías ni nuevas industrias competitivas", avisa Arriaza Rivero.

Burbuja y especulación

"En nTeaser hemos estado hablando con muchos desarrolladores estos días y efectivamente había un gran revuelo con la publicación de los mapas", explica a este diario Carmen Izquierdo, fundadora y consejera delegada del marketplace de proyectos y activos de energía renovable.

"La sensación general es mixta. Por un lado, se valora la transparencia de contar por primera vez con datos homogéneos de capacidad. Pero, por otro, también se confirma lo que todos temíamos: la red está prácticamente saturada y hay una enorme presión en torno a las baterías (BESS)", explica.

Aun así, añade que "lo positivo es que ahora se puede planificar con más visibilidad". "Lo negativo es que el sistema sigue sin incorporar mecanismos que eviten lo que ya pasó hace años con la generación: una oleada de especulación por los puntos de conexión", advierte.

"Los mapas aportan luz, pero sin inversión en red y sin reglas que prioricen proyectos estratégicos frente a solicitudes meramente especulativas, el riesgo de repetir los errores del pasado es muy alto", agrega.

Ante el malestar del sector, el Ministerio para la Transición Ecológica ha querido recordar que "desde 2020 se ha otorgado el acceso a la red a peticiones suficientes para doblar la demanda nacional".

"Se han otorgado 43 GW de capacidad para nuevas demandas de energía, equivalentes a otra España entera, incluyendo 12 GW de centros de procesamiento de datos, 11,3 GW de proyectos industriales, 6 GW de planeamientos urbanísticos, 3 GW para hidrógeno verde y 2,3 GW para infraestructura de recarga de vehículo eléctrico", detalla.

Asimismo, pone en valor que también se han aprobado "medidas para asegurar que el uso de las redes sea firme y evitar la especulación".

De hecho, las tecnológicas han disparado sus solicitudes para conectar sus data centers a la red eléctrica en los últimos años, superando ya los 100 GW, y las nuevas peticiones triplican por 80 respecto a años anteriores lo que implicaría construir dos redes eléctricas de un día para otro, según el MITECO.

La alternativa: potencia flexible

Algunos desarrolladores, vista la saturación de la red, están buscando una alternativa. "Está todo saturadísimo, y nos afecta a varios proyectos de los que queríamos pedir capacidad. Así que vamos a esperar a la potencia flexible", señalan otros afectados.

La conexión flexible a las redes es un tipo de acceso a la red eléctrica (transporte y distribución) que permite conectar instalaciones de demanda o generación a la red sin la garantía permanente de suministro. Es decir, con posibles restricciones o limitaciones en determinados momentos en función de la capacidad disponible en la red, según explica la firma internacional de abogados Cuatrecasas.

"En algunos puntos en los que hay demanda, no hay generación... cambiará la película cuando se desarrolle el consumo flexible (la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene que aprobar las especificaciones de detalle)", argumentan las fuentes del sector energético.

"Aunque por mucho consumo flexible que luego pueda haber, si no hay generación... sólo beneficiaría a los que consigan un punto de acceso sin consumo", concluyen.

Una red en peligro

Y para colofón, Sancho Lerena, CEO de Pandora FMS y especialista en gestión IT y seguridad, advierte de que "la saturación no sólo espanta inversiones, sino que también aumenta el riesgo de un colapso que provoque un apagón como el de hace unos meses". "Este panorama afecta a algo mucho más importante: la ciberseguridad", avisa.

“El simple hecho de conocer que la red eléctrica está en una situación de debilidad como la que conocemos hoy es un grave problema para la seguridad del Estado”, añade.

Cabe recordar que en el último año, según datos de INCIBE analizados por Pandora FMS, los ciberataques a sectores esenciales como el energético aumentaron un 43%.