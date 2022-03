La industria pide que se baje ya el precio de la luz y el gas: "No tiene sentido esperar dos semanas más"

La industria electrointensiva no entiende por qué el Gobierno quiere esperar a que se reúna el Consejo Europeo el próximo 24 y 25 de marzo. "No sirve de nada esperar. En dos semanas, tanto si se decide intervenir el mercado eléctrico, desacoplando el gas, como si no, no será un acuerdo ejecutivo, de ahí no saldrá una normativa", explica a EL ESPAÑOL-Invertia, Andrés Barceló, director general de UNESID (Unión de Empresas Siderúrgicas).