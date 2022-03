España no podrá exportar electricidad a sus socios europeos si Ribera interviene el mercado en solitario

España se convertiría en una mayor isla energética si interviene el mercado de la luz antes del 'ok' de la UE REE

El objetivo del Gobierno para bajar la locura del precio de la luz es poner un 'tope' al precio del gas en el mercado eléctrico. Sin embargo, según fuentes del sector eléctrico, esto provocaría una distorsión con otros países europeos al formar parte del mercado común de electricidad.

"La única solución para evitar que se disparen las exportaciones de electricidad a Francia, si el precio de la luz cae por debajo de los precios franceses, es cerrar el flujo a Europa", señalan las mismas fuentes en un encuentro con medios.

Es decir, si España actúa de forma unilateral y el precio del gas que obtiene se redujese mediante algún mecanismo para abaratar la luz, se producirían exportaciones masivas y España "subvencionaría" la electricidad barata a otros Estados miembro. Aunque las mismas fuentes puntualizan que cuando hablan del mercado español, esperan que el Gobierno llegue a un acuerdo con Portugal, "porque es un mercado común, el ibérico".

"La única manera de conseguir eso sería interrumpir las exportaciones y es una cosa a la que la Comisión Europea no habría dado el visto bueno hace un mes, porque va en contra de los fundamentos europeos", apuntan las fuentes. Sin embargo, la invasión rusa en Ucrania ha cambiado todo el escenario y ahora Europa entiende que la solución es aplicar las mismas medidas que durante meses el Gobierno español defendía en Bruselas y "nadie se lo tomaba en serio".

Supone un "giro de 180 grados" en relación con su postura de hace unos meses. Incluso también lo han sido las herramientas que los países miembros pueden utilizar para hacer frente a la escalada de los precios de la energía en circunstancias excepcionales que se presentaron hace una semana.

Interconexiones con Francia

En la actualidad, España tiene un nivel de interconexión con el resto del sistema eléctrico europeo del 5,6% respecto a la potencia de generación instalada -un 2,2% a nivel de la Península Ibérica-, una cifra aún muy lejana del objetivo marcado por la Unión Europea, de alcanzar el 15% para 2030 para cada país.

Aún sigue en construcción un nuevo enlace España-Francia por el golfo de Vizcaya, que sería la primera interconexión eléctrica submarina con el país galo. Esta nueva infraestructura permitiría aumentar la capacidad de interconexión con Francia desde los 2.800 megavatios (MW) actuales a los 5.000 MW.

A la espera de la UE

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, lleva varios días avisando de que se prepara una amplia batería de medidas para bajar los precios de la luz. Y no descarta intervenir el mercado al margen de Europa "si no hay respuesta a tiempo".

"El desacoplamiento entre el precio del gas y el funcionamiento del mercado eléctrico se verá en abril". Eso sí, ha especificado que el precio se desvinculará en la medida en la que el Consejo Europeo "respalde esa separación". Dicha reunión tendrá lugar los días 24 y 25 de marzo.

Para el sector eléctrico, es mucho mejor actuar de forma coordinada con el resto de países europeos para que no se generen distorsiones, así como para evitar problemas posteriores.

Desde el sector consideran que la comunicación de la CE, desde el punto de vista español, es "dar por bueno" lo que el Gobierno ya había hecho, pero añadiendo una serie de cautelas a las cosas que el Ejecutivo "ha dicho que va a hacer, pero que todavía no ha hecho".

Se refieren al RD 17/2021, de 15 de septiembre, que las obligaba a devolver unos 2.600 millones de 'retribución sobrevenida' por los altos precios del gas y sobre la fiscalidad en la factura y que después se retocó.

Las empresas eléctricas aseguran que no perciben 'beneficios caídos del cielo' y que a día de hoy, pese a estar vigente ese RD, "no hay nada que capturar" porque la mayoría de la electricidad que generan está comprometida en contratos bilaterales y no acuden a venderla al mercado diario.

Gasistas, las grandes beneficiadas

Sin embargo, apuntan que lo que hay son unos beneficios "muy elevados" por parte de las empresas gasistas y petroleras, y subrayan que el problema de precios elevados actualmente no es del mercado eléctrico, sino del de gas.

En esa línea, consideran que la posibilidad de poner un tope al precio mayorista del gas es una opción que puede "encajar" entre las empresas eléctricas para evitar mayores incrementos en las facturas de los consumidores.

Asimismo, otra opción que está encima de la mesa es que se establezca un límite de precios que afecte solo a las centrales de ciclo combinado. Sin embargo, el principal obstáculo a salvar dentro de este planteamiento es que habría que establecer un mecanismo de compensación para ellas que evite que se declaren indisponibles y dejen de realizar ofertas de venta al mercado.

De hecho, aplicar el tope sobre el mercado gasista en su conjunto o solo sobre las centrales de ciclo combinado es una de las principales cuestiones a debate en estos momentos.

Guerra Rusia -Ucrania

