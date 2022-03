Este es el arsenal de medidas del Gobierno para intervenir el mercado energético pese a ir contra las grandes eléctricas

El Gobierno no va a esperar más para que la Comisión Europea mueva ficha. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya anunció que, aunque prefiere acordar a nivel europeo las medidas para controlar los precios energéticos, no descarta adelantarles "si es imprescindible".

Por eso, se espera que este martes se aprueben unas "medidas de guerra" para bajar el precio de la luz pese a quien le pese, según ha podido saber este diario.

Y esta vez será al margen de cómo les pueda sentar a las grandes energéticas, como ocurrió en octubre pasado, cuando intentó imponer un impuesto a los llamados "beneficios caídos del cielo", o a la sobrerretribución de determinadas tecnologías por el sistema marginalista del pool.

"El Gobierno está a punto de anunciar una batería de medidas. Si en meses pasados lo intentó, y tuvo que echarse atrás por la guerra abierta con las eléctricas, esta vez va para delante con lo que sea, tenga o no conflicto con el sector. No van a esperar a las consecuencias. Su único objetivo es evitar una recesión por culpa del precio energético", explican fuentes cercanas al Gobierno a EL ESPAÑOL-Invertia.

Esa guerra abierta terminó con la victoria de las energéticas, que amenazaron con llevar la normativa a los tribunales. Ahora Bruselas avala al Gobierno y las eléctricas no podrán volver a hacer lo mismo.

Según fuentes consultadas por este diario, Transición Ecológica podría volver a recuperar su plan de recaudar alrededor de 3.000 millones de las cuentas de las eléctricas. Se aplicaría a las tecnologías que no soportan los altos precios del gas y venden a pool. Las tecnologías que se consideran inframarginales como nuclear, gran hidráulica y parques renovables 'a merchant'.

"Beneficios caídos del cielo"

Con los precios actuales y el sistema marginalista del pool, esa generación que se vende diariamente, pese a tener unos costes muy por debajo de los 60 euros/MWh, recibe un pago muy superior llegando a los 700 euros/MWh en alguna hora concreta. Y todo por el disparatado precio del gas del mercado europeo.

"Este sistema genera una retribución extraordinaria en todos los productores de energía que ven aumentar sus ingresos de manera totalmente injustificada y sobrevenida a costa de todos los consumidores", han denunciado desde ACENEL (Asociación de Comercializadores de Energía Eléctrica).

"El hecho de ir coordinados con Europa y en el abanico de medidas que pueda recomendar la Unión Europea siempre es una gran ventaja y no cada país haciendo lo que le parezca de manera descoordinada. Pero estamos ya trabajando en ello, también a nivel doméstico, para hacernos eco y poder reaccionar rápidamente acompañando a los consumidores", aseguró la vicepresidenta Teresa Ribera el miércoles pasado en la sesión de control en el Congreso de los Diputados.

Topar el precio del gas

Sin lugar a dudas, la medida que más impacto tendrá en el precio de la luz será la más que anunciada de "topar" el precio del gas.

Lo que no se sabe aún es "si se aprobará que las ofertas de gas en el pool solo puedan llegar a un cierto precio, y luego la diferencia se les compense de otra manera, o bien directamente que no participen en el pool los ciclos combinados", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Francisco Valverde, experto en el sector eléctrico y consultor en desarrollo del área de Renovables de Eficiencia Energética del grupo Menta Energía.

También podría ser que "se pague un precio diferente a cada tecnología, o incluso a cada central, aunque lo difícil sería decidir cuánto se paga a cada una", aporta por su parte Javier Colón, socio fundador de la consultora Neuro Energía. Habría que calcular lo que cobran las centrales que funcionan con gas, lo que cobran las renovables con o sin primas, o lo que cobran las nucleares y las hidráulicas.

"Hasta ahora hemos venido trabajando en el apoyo presupuestario a través de una rebaja fiscal. Creemos que esto es importante, pero no basta. No tiene sentido que cuando estamos viviendo una situación tan extraordinaria de precios, que se produzca este shock tan relevante, y no esté claro quién o cómo puede beneficiarse", indicaba la semana pasada la vicepresidenta.

"Lo que sí sabemos es que son los consumidores domésticos e industriales los que están afrontando estas consecuencias, no sólo de precios altos de gas, sino también de precios altos de electricidad", añadió.

Rescatar un "segundo mercado"

Otra de las medidas es aprobar lo que lleva prometiendo desde finales del año pasado: la creación de un mercado paralelo actual al mercado diario de electricidad con el objetivo de proporcionar una tarifa a los clientes domésticos (de PVPC o tarifa regulada) con un precio intervenido.

En este mercado deberían acudir a vender su producción generación renovable, cogeneración y residuos, hidráulica y nuclear a precios más competitivos para hogares e industrias.

Otras medidas que se prevén incluir son una mayor protección al consumidor vulnerable; la prórroga del recorte de impuestos a la factura de la luz aprobados desde junio del año pasado y que iría ya por la segunda prórroga; y la revisión extraordinaria anticipada de la retribución de las renovables del llamado Recore (Renovables, cogeneración y residuos). Incluso se espera que se anuncie la nueva fecha de la subasta de renovables de termosolar y biomasa o las subastas de capacidad para nuevos puntos de acceso y conexión.

Por otro lado, tal como anunció la semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se compensarán en un 80% los peajes de la gran industria vía Presupuestos, como hacen Alemania y Francia sin oposición de Bruselas.

Por último, para bajar el precio de los carburantes, Ribera también podría aprobar la liberación de una parte de las existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos.

