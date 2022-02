La industria avisa: el alza de las materias primas, la luz y el gas provocada por la guerra se trasladará al consumidor

El sector industrial, gas-intensivo y electrointensivo, mira con preocupación e incertidumbre el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. La invasión rusa representa una de las peores crisis de seguridad en Europa en décadas. Y en España, aunque no habría falta de suministro, las sanciones sobre el petróleo y el gas rusos significarán precios de energía más altos, también de electricidad.

"Un precio del gas de 60-80 euros/MWh como el que estamos teniendo desde el trimestre pasado ya era prohibitivo, así que hablar de cifras por encima de los 100 euros lo es aún más", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Verónica Rivière, presidenta de la Asociación GasIndustrial, que reúne a toda la industria con un alto consumo de gas.

"Hay que tener en cuenta que la media histórica de los últimos años ha sido un gas entorno a los 20-30 euros/MWh, incluso en mayo de 2020, con el confinamiento y la industria no básica parada, llegó a bajar a los 5 euros/MWh", señala. Ni siquiera con el temporal Filomena, el precio del gas alcanzó las locuras actuales, "su máximo rozó los 55 euros/MWh".

Y del precio del gas al de la luz. El traslado a los precios del mercado diario de electricidad ha sido inmediato. El precio de la luz se dispara casi un 17% este viernes y toca su segundo máximo anual con 240 €/MWh. Y podría ser solo el principio.

Paradas y subidas de precio

"Cada sector industrial va a sufrir las consecuencias de una manera u otra. Además, no hay que olvidar que toda esta escalada en los precios energéticos se trasladará a las materias primas. Cae aguas abajo en cascada".

La única opción que le queda a la industria es trasladar el sobrecoste a los productos finales o parar la producción. "Lo único que hemos conseguido es una medida regulatoria que se puso en marcha en el confinamiento de 2020 y que se volvió a activar en diciembre pasado", dice Rivière. Se trata de la suspensión temporal del pago de los costes fijos de la factura del gas en aquellas plantas que tengan que parar.

El conflicto ruso-ucraniano ha sido la guinda en la inflación energética que lleva meses por las nubes. "Y el problema mayor es la volatilidad, estamos desayunando a 80 euros/MWh, comiendo a 144 euros/MWh y cerrando el mercado a 117 euros/MWh, es una locura, un margen de más de 30 euros entre un precio y otro en tan solo unas horas", concluye.

Arcillas blancas de Ucrania

En esto coincide Alberto Echavarría, secretario general de ASCER, Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos. "Estamos viviendo de forma muy intensa y con mucha preocupación la situación en Ucrania. El 70% de nuestras materias primas viene de allí, concretamente de las zonas de conflicto, y lo más grave es que el precio del gas prácticamente ha llegado a duplicarse en un día".

Las cerámicas que se producen en España tienen como materia prima una arcilla blanca que se extrae de Ucrania, en concreto de unas minas que están muy cerca de donde se están produciendo los ataques rusos.

"El corto plazo es muy preocupante para nuestro sector, venimos peleando desde el último trimestre de 2021 para salir adelante y ahora este conflicto bélico", señala. El sector se queja de que los industriales de Italia y España, que están en la misma situación, tienen que defenderse de "competidores de Turquía o Estados Unidos, que no tienen que pagar el CO2 o que son productores de gas".

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha corroborado la situación límite que vive este sector. "Ya había una tensión desde el plano energético y esto puede complicar más las cosas". De hecho, asegura que podría haber una inflación y tensión en los precios, "y eso influye de forma importantísima, especialmente en la energía y en el sector industrial". "Hay que hacer una defensa de la industria, como la azulejera, ya que todos los procesos del gas le afectan de manera determinante", ha añadido. Materias primas críticas

"Ya estábamos en precios muy peligrosos antes de todo esto", señalan a este diario fuentes desde el sector agroalimentario. "No nos habíamos recuperado del récord histórico alcanzado el 21 de diciembre y volvemos a estar en niveles de precio similares".

"Lo peor es la incertidumbre para la industria que genera esta situación. A las puertas de la primavera, que se esperaba que se relajasen los precios, ahora vemos que no sabemos si cerrar precios a futuro, si parar, etc. Y lo peor es que esto viene de una muy mala gestión de los almacenamientos de gas europeos durante el otoño pasado que no almacenaron lo suficientemente para este invierno".

"Y a nivel nacional no tiene sentido tener unas magníficas infraestructuras de regasificación y no poder exportarlo por tubo a Francia por falta de interconexión gasista. Ahora echaremos de menos el proyecto del Midcat entre España y Francia que se anuló. Esta falta de interconexión hace que en España no tengamos problemas de gas, pero paguemos el precio de los índices europeos. Un desastre".

Consecuencias mundiales

Pese a una industria muy preocupada, Mariano Marzo, catedrático de la UB y director de la Cátedra en Transición Energética de la UB-Fundación Repsol, ha recordado en una jornada organizada por FUNSEAM (Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental) que no se puede predecir el futuro.

"Según el WEO 2021 (World Energy Outlook 2021) de la Agencia Internacional de la Energía, todos los escenarios son posibles. Las acciones tomadas por los gobiernos serán decisivas a la hora de determinar el camino que vamos a seguir", ha dicho.

"Pero es necesario basarse en datos sólidos y unas previsiones de futuro bien fundamentadas". Aún así, recuerda que además de los precios de los combustibles fósiles, por primera vez, se habla de los minerales críticos necesarios para la transición energética.

Ampliando el foco, ¿cuál es el escenario más allá de Europa? Según la revista Forbes, Rusia y China han llegado a un acuerdo por el que el país de Putin suministrará 100 millones de toneladas de carbón al de Xi Jinping para que pueda continuar abriendo nuevas plantas de energía a carbón. Queda por saber cuáles son sus acuerdos para el suministro de gas y petróleo, aunque China ya tiene sus propios suministros.

