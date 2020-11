De Quinto acusa a Urquijo de ocultar información a los accionistas de Abengoa

El ex vicepresidente ejecutivo de The Coca-Cola Company y ex portavoz económico de Ciudadanos en el Congreso, Marcos de Quinto, ha acusado al cesado presidente de Abengoa, Gonzalo Urquijo, de ocultar información a los accionistas sobre el estado de la empresa sevillana.

Así lo ha señalado De Quinto de cara a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de diciembre en la que será propuesto por Abengoa Shares para liderar la compañía de energía. En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Invertia, ha criticado el "trasfondo" de las decisiones y el "estilo" con el que se han transmitido.

Ha afirmado que los accionistas "no han tenido acceso de información", un hecho que ya denunció Abengoa Shares en relación al informe de valoración del experto de Abenewco 2, que generó la causa de disolución de Abengoa S.A. "Hay que entender cómo manejar estas relaciones", ha indicado.

Como ejemplo ha citado la reunión que directivos de Abengoa mantuvieron con el Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía. En dicha cita, según adelantó Invertia, la compañía pidió a Vox no respaldar el presupuesto andaluz si no recogía una partida para su rescate.

"Con eso no se juega", ha dicho De Quinto ante la incidencia de la petición en los Presupuestos de la Junta de Andalucía. Por ello, ha hecho un llamamiento a la "mesura y a la racionalidad" porque, a su juicio, "en la confrontación pierden todos". Ha reclamado "consenso" afirmando que "no es momento de recriminaciones".

Sobre el apoyo financiero del Gobierno andaluz que no termina de materializarse, De Quinto ha opinado que el consejo de Urquijo no ha tenido "suficiente tacto" al "enfrentarse" con la administración autonómica. "Si la Junta ve que es una empresa unida, sin problemas y con proyecto, encontrará una vía para ayudar", ha zanjado.