Marcos de Quinto pretende "encarrilar" Abengoa con "un buen equipo" si es presidente

Abengoa vive una semana decisiva para su historia. La empresa sevillana celebra este martes su Junta General Extraordinaria de Accionistas tras la petición de los minoritarios agrupados en Abengoa Shares. El colectivo que agrupa el 10% del capital social de la sociedad cotizada ya adelantó a quien propondrán para liderar el nuevo consejo de administración: Marcos de Quinto.

El ex vicepresidente ejecutivo de The Coca-Cola Company y ex portavoz económico de Ciudadanos en el Parlamento sustituiría al actual presidente, Gonzalo Urquijo. En conversación telefónica con Invertia, De Quinto ha señalado que su objetivo será “encarrilar” la compañía con un “buen equipo” que trabajará para la viabilidad de Abengoa.

Sin adelantar acontecimientos, confía en el equipo que pasaría a liderar a la espera de lo que suceda este martes en la Junta de Accionistas a petición de Abengoa Shares. Este colectivo fue el que eligió para el cargo al exdirectivo de The Coca-Cola Company, cargo que De Quinto ha aceptado si su propuesta sale adelante.

“Mi vocación es el retiro pero parece bastante complicado”, comenta a Invertia mientras rechaza hacer más declaraciones sobre el tema. Su futuro profesional depende de las decisiones que se tomen en la telemática Junta General Extraordinaria de Accionistas de Abengoa que se celebrará este martes a las 12:00 horas.

El consejo estaría compuesto por otros siete profesionales -dos andaluces- que, de tener la luz verde de los accionistas, trabajarán para que Abengoa sea protagonista en el plan europeo Next Generation. De salir elegido, se les dará de plazo hasta el 18 de diciembre para analizar la situación pero “pensando y actuando en global”.

Orden del día

Entre los puntos a tratar, el orden del día recoge informar sobre la actualización del plan de reestructuración y el informe de valoración realizado por un experto de Abenewco 2, que generó la causa de disolución de Abengoa S.A.

Se abordará la reprobación del consejo de administración ante el acuerdo alcanzado en agosto. También se planteará el cese de los miembros del órgano de administración y el nombramiento de nuevos miembros del consejo con la que Abengoa Shares presentará al equipo liderado por De Quinto.

Igualmente se tratará la revocación y cese de efectos de la política de remuneraciones, punto que recoge el orden del día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas del próximo 22 de diciembre. Además de nuevos nombramientos, se dará luz verde a la modificación de remuneraciones y a los cambios de cara a 2023.

Plazo de la Junta

También este mismo martes, Abengoa ha marcado la fecha en el calendario para el cierre de la operación de su reestructuración. La Junta de Andalucía sigue sin firmar su apoyo financiero y sus reclamados 20 millones de euros siguen sin materializarse. Así, la compañía sevillana ha vuelto a extender el plazo dando a la administración cinco días más para estampar su firma.

Mientras tanto, la empresa de energía prepara ya su futuro sin la Junta de Andalucía. Desde hace días, Abengoa está negociando con acreedores, entre ellos la banca, una vía contra la quiebra. A ello se sumaría reuniones con los grupos políticos del Parlamento andaluz para presionar al Gobierno autonómico.

El Gobierno andaluz se desentiende de #Abengoa. Deja caer a una industria puntera cuando más necesitamos al tejido productivo y a la apuesta por la sostenibilidad. Y les recuerdo lo más importante: 8.000 familias, entre empleo directo e indirecto, pueden verse en la calle. pic.twitter.com/zUwOv7abi6 — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) November 15, 2020

A este respecto se ha pronunciado la secretaria general del PSOE andaluz y ex presidenta de la Junta, Susana Díaz. En un vídeo difundido en su Twitter, se dirige a Juanma Moreno para pedirle que "no deje caer" a Abengoa reclamando los 20 millones que prometió a la empresa.