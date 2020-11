Los minoristas excluyen a De Quinto para liderar Abengoa a la espera de ganar la junta

Los accionistas minoritarios agrupados en Abengoa Shares no han incluido en la lista para el consejo de administración de Abengoa al ex vicepresidente ejecutivo de The Coca-Cola Company, Marcos de Quinto. En un primer momento, anunciaron que sería el cabeza de lista para liderar la compañía. Lo harán si ganan la Junta General Extraordinaria de Accionistas del próximo 22 de diciembre.

Fuentes de la organización han precisado a Invertia que han presentando la propuesta para el consejo de administración este viernes a las 14:00 horas. En la citada lista aparecen Margarida Smith, Jordi Sarrías y Juan Pablo López-Bravo. Ignacio Trillo Garrigues va propuesto como secretario del consejo.

Los minoritarios justifican que presentan tres en lugar de siete porque prefieren tomar una posición "conservadora". "La Junta permite propuestas alternativas a los tres propuestos por la compañía. Presentar siete podría interpretarse como propuesta sustitutiva y nos la podrían rechazar", argumentan desde Abengoa Shares.

Sobre la ausencia de Marcos de Quintos, el grupo ha expresado que el ex directivo "no quiere jugar ese partido contra los enterradores propuestos por Abengoa". "Obviamente no ha dado un paso atrás y prueba de ello son las entrevistas que está dando", justifican los minoritarios.

Así, desde Abengoa Shares exponen que su objetivo es ganar la Junta de Accionistas de diciembre para "tomar las riendas de Abengoa". Si es así -explican- "se convocaría una junta universal de Abengoa para nombrar a los siete consejeros propuestos, encabezados por De Quinto".

Tras el cese del consejo liderado por Gonzalo Urquijo, Marcos de Quinto ha ofrecido múltiples entrevistas en las que ha dejado claro su interés por liderar Abengoa. En declaraciones a Invertia, afirmó que su meta era "encarrilar" la compañía con un "buen equipo" que trabajará para la viabilidad de Abengoa.