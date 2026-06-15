El Corte Inglés dispara su beneficio un 22% hasta los 628 millones de euros

Las inversiones del grupo aumentaron hasta los 567 millones de euros y se prevé que lleguen a 650 millones el próximo año.

La deuda financiera neta se redujo a 1.648 millones de euros, el nivel más bajo en casi 20 años, gracias a una gestión eficiente de costes.

El volumen global de ingresos alcanzó los 17.247 millones de euros, con un crecimiento destacado en retail y Viajes El Corte Inglés.

El Corte Inglés cerró el ejercicio 2025-26 con un beneficio neto de 628 millones de euros, un 22,8% más que el año anterior.

El Corte Inglés cierra el ejercicio 2025-26 (a 28 de febrero de 2026) con un beneficio neto de 628 millones de euros, un 22,8% más.

El volumen global de ingresos consolidado se situó en 17.247 millones de euros, con una cifra de negocio que alcanzó los 14.988 millones, lo que supone un incremento de un 2% a superficie comparable.

Los grandes almacenes destacan el impulso del retail "con una clara aceleración en los períodos de mayor actividad comercial", especialmente en el segundo semestre del ejercicio (+2,2%).

Asimismo, Viajes El Corte Inglés mantuvo un crecimiento sólido (+3,1% en cifra de negocio), impulsado principalmente por el segmento vacacional, a lo que hay que añadir el incremento obtenido en el negocio de comercialización de espacios.

El margen bruto del grupo consolidado muestra un incremento del 2,5%, en el que destaca sobre todo la segunda parte del ejercicio, mientras que el Ebitda que se eleva hasta los 1.266 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,7% sobre el año anterior.

Durante el ejercicio, El Corte Inglés ha invertido 567 millones, que se verá superado este año en alrededor de un 14,6%, es decir, 650 millones.

Para la presidenta Cristina Álvarez, "estos resultados demuestran la solidez de la compañía, y nos permiten abordar con confianza los próximos años con mayor inversión y crecimiento, con la aspiración de hacer siempre única la experiencia de todos los clientes de El Corte Inglés".

Deuda

El gigante de los grandes almacenes situó su deuda financiera neta en 1.648 millones de euros a cierre de su ejercicio 2025, el mínimo en casi dos décadas.

En concreto, la deuda financiera neta se ha reducido en 148 millones de euros, en el marco de un crecimiento continuo del Ebitda por el crecimiento del negocio y una gestión eficiente de costes.

Esta evolución sitúa el nivel de endeudamiento en 1,3 veces Ebitda, el más bajo en casi dos décadas, al mismo tiempo que se incrementa el valor de los activos en 311 millones gracias a las inversiones realizadas.

Retail, más fuerte

Por áreas de actividad, el retail logró un volumen global de ingresos de 13.216 millones de euros y una cifra de negocios de 12.633 millones, con un crecimiento del 1,8% a superficie comparable.

En las áreas de alimentación y hostelería las ventas se situaron en los 3.064 millones de euros (+1,5%), destacando especialmente el incremento de Club del Gourmet. En las áreas de hogar y electrónica, alcanzaron los 2.776 millones de euros.

En cuanto al canal online, registraron más de 1.007 millones de visitas a las webs y apps del Grupo (891,7 millones en 2024). La compañía cuenta con 16,3 millones de clientes registrados en la web.

En cuanto a Viajes El Corte Inglés, su volumen global de ingresos se situó en 3.489 millones de euros, con una cifra de negocios de 2.117 millones, lo que representa un crecimiento del 3,1%, con un Ebitda de 107 millones de euros, un 6,3% más que el ejercicio precedente.

La categoría de comercialización de espacios ha registrado un fuerte crecimiento de los ingresos (un 14,4% hasta los 95 millones de euros) respaldado por un buen desempeño tanto en los activos de tienda, como en los activos independientes.

Dentro de este negocio, los grandes almacenes destacan el aprovechamiento de espacios en los centros comerciales para la recarga de vehículos eléctricos, así como el desempeño de KUMO, el negocio de centros de datos de El Corte Inglés que cuenta ya con un nuevo centro en Paterna (Valencia).

Financiera El Corte Inglés también registró importantes crecimientos, con un beneficio neto de 56 millones de euros en el ejercicio, lo que significa un incremento del 10,7%.

Por su parte, Seguros El Corte Inglés obtuvo un resultado neto de 71 millones tras crecer un 6,3% respecto al año anterior. El número de pólizas alcanzó los 1,4 millones, un 12% más que el pasado ejercicio.

"El buen comportamiento de los distintos segmentos de negocio, la fortaleza financiera del Grupo, la evolución de la venta en estos primeros meses del año y el incremento del esfuerzo inversor, avanzan unas buenas perspectivas para el ejercicio 2026-27", destaca la compañía.