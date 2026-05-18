El Corte Inglés baja el precio de 1.300 productos habituales de la cesta de la compra

Las claves

Las claves Generado con IA El Corte Inglés ha bajado el precio de 1.300 productos habituales de la cesta de la compra, incluyendo primeras marcas. La rebaja afecta a productos de alta rotación y consumo diario, como alimentación, bebidas, droguería, higiene y perfumería. La medida forma parte de una política de revisión y actualización semanal de precios para mantener la competitividad en cada zona. Esta iniciativa da continuidad a la campaña lanzada en abril, manteniendo precios estables durante 90 días en artículos de todas las categorías.

El Corte Inglés ha anunciado la rebaja del precio de 1.300 productos habituales de primeras marcas y artículos de la cesta del consumidor.

Esta decisión, que se desarrolla en un entorno marcado por la volatilidad de los precios, nace con vocación de continuidad y permanencia en el tiempo, según detalla la compañía en un comunicado.

La iniciativa afecta a productos de alta rotación y consumo habitual, asegurando así un impacto real y directo en el día a día de los hogares.

La selección incluye primeras marcas en categorías clave como charcutería, bebidas, droguería, higiene y perfumería, entre otros, configurando así una oferta completa en productos esenciales.

Una selección que incluye desde aceites, leche, embutidos, conservas de pescado, de verduras y legumbres, ensaladas preparadas, alimentos infantiles, chocolates, café, refrescos, vinos y alimentos para mascotas, entre muchos otros.

Este movimiento se enmarca en una política activa y permanente de revisión de precios, con actualizaciones semanales que permitan a El Corte Inglés garantizar que sus tiendas mantengan un equilibrio constante con los precios más competitivos del mercado en cada zona geográfica.

La medida no supone una promoción puntual, sino que da continuidad a la campaña lanzada en abril. En ésta, los grandes almacenes ofrecen precios estables durante 90 días en artículos de todas las categorías y más de 60 productos frescos.