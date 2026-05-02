Así es cómo Coca-Cola ha colocado a Fuze Tea por delante de Nestea un año después de su gran divorcio

La categoría de té listo para beber ha crecido un 18% en volumen en España, impulsada por la entrada y expansión de Fuze Tea.

Fuze Tea cerró 2025 con una cuota del 20% en volumen y ya está presente en más de 3,1 millones de hogares españoles.

La estrategia de Coca-Cola se ha basado en una fuerte distribución, campañas de marketing y el uso de la receta original de Nestea bajo la marca Fuze Tea.

Fuze Tea, la marca de té frío de Coca-Cola, ha superado a Nestea en cuota de mercado en España tras la ruptura entre Coca-Cola y Nestlé.

Se cumple un año y cuatro meses del divorcio más sonado de los últimos tiempos en el sector de la alimentación. Hablamos de la ruptura entre Nestlé y Coca-Cola para distribuir Nestea. Desde entonces, la multinacional de bebidas ha potenciado Fuze Tea consiguiendo liderar la categoría de té frío en nuestro país.

Según datos de la consultora Nielsen en el canal de alimentación, Fuze Tea cerró 2025 siendo la marca de fabricante líder con una cuota del 20% en volumen, mientras que en el primer trimestre de este año los datos están por encima del 22%.

Se sitúa, por tanto, por delante de su ahora rival Nestea (propiedad de Nestlé) y de las marcas blancas existentes en el mercado.

La gran pregunta es cómo lo ha hecho si la marca era una desconocida hace dos años en el mercado español.

Recordemos que Fuze Tea es la marca global de Coca-Cola para cubrir la categoría de té frío en cerca de 90 países, pero en España realmente se tiene constancia de ella desde hace poco.

En mayo de 2023 aterriza en nuestro país primero con la versión Fuze Tea Fusion.

Pero no es hasta septiembre de 2024 cuando llega Fuze Tea Sabor Original y el resto de sabores (limón, maracuyá, mango-piña y melocotón). A ellos se sumará en junio de este año Té Verde-Lima Menta.

Desde el 1 de enero de 2025 se consolida como única marca de té listo para beber de Coca-Cola en España coincidiendo con el fin del acuerdo con Nestlé para distribuir Nestea.

Es ahí cuando arranca una guerra por liderar la categoría del té frío entre Nestea (propiedad de Nestlé) y Fuze Tea (de Coca-Cola).

Montaje de botellas Nestea y Fuze Tea. EE

Una lucha en la que se ha dado una situación anómala, ya que recetas y fórmulas no son lo que eran antes de 2025.

Es decir, Coca-Cola era y es dueña de la receta de Nestea (aunque la marca es propiedad de Nestlé). Al romper su acuerdo con la multinacional suiza, Coca-Cola se llevó consigo la fórmula de Nestea, que ahora podemos saborear a través de Fuze Tea.

Por su parte, Nestlé llegó a un acuerdo con Damm para que distribuyera Nestea a partir del 1 de enero de 2025. Pero lo ha hecho con otra fórmula distinta, aunque muy parecida, a la que creó en su día Coca-Cola.

En esta puja por liderar el segmento de té frío la balanza cae del lado de la multinacional que también produce Fanta y Sprite. La clave ha estado en el poder de distribución de la empresa.

“Nos hemos apoyado en la huella local y capilaridad de Coca-Cola”, señala Javier Murga, el associated director Category Management Fuze Tea en Coca-Cola Europacific Partners.

En este tiempo, Coca-Cola ha conseguido llegar a los clientes gracias a la fuerza de distribución del grupo: 58 delegaciones comerciales, más de 400 distribuidores, presencia en 150.000 clientes de Horeca (Hoteles, Restaurantes y Caterings) y cerca de 50.000 tiendas de conveniencia (donde se incluyen supermercados).

“La presencia masiva es lo que provoca que el consumidor cuando llega al supermercado conozca y reconozca Fuze Tea, lo compre y repita”, añade.

Además, otra fase importante ha sido el sabor. Coca-Cola ha hecho una gran campaña de comunicación y marketing para que el consumidor asocie su receta de siempre de té frío a Fuze Tea.

El año pasado se entregaron 1 millón de muestras al consumidor para que lo probase. Este año esperan aumentarlas a 1,5 millones.

Todo ello ha contribuido a que en el arranque de 2026, Fuze Tea ya está presente en más de 3,1 millones de hogares en España.

Más allá de la penetración, el grupo destaca la calidad de su base de compradores, ya que el 43,2% de los hogares que consumen esta bebida repite compra.

“Fuze Tea ha jugado un papel importante en la dinamización de la categoría, y su llegada coincide con su aceleración”, explica Murga.

De hecho, la categoría de té listo para beber (RTD) creció un 18% en volumen y en valor en el canal de alimentación moderna en España, según datos de la consultora NIQ.

Se trata de una tendencia que se está consolidando en el arranque de 2026, donde registra ya crecimientos cercanos al 20%, tanto en valor como en volumen.

En el grupo

Si en España Fuze Tea se consolida y hace crecer la categoría, ocurre todo lo contrario con el negocio del té y café listo para beber a nivel global de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP). En concreto, en el primer trimestre sus ingresos cayeron un 8,2%.

Según las cuentas del gigante de la Coca-Cola, se refleja un crecimiento de un solo dígito alto en España, con Fuze Tea afectado por el descenso en Indonesia. En este país, Coca-Cola no opera con esta marca, sino con la marca de té listo para beber Frestea.

En el mercado ibérico, que registró un incremento de ingresos del 6,5% hasta los 684 millones de euros, destacó el “sólido desempeño” de Fuze Tea tras finalizar la transición desde Nestea.

Junto a Fuze Tea, las marcas Sprite, Fanta, Aquarius y Monster también tiraron de unos ingresos en los que se registró un descenso de Coca-Cola sabor original.