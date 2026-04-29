Consum abrirá en Parla su primer supermercado en Madrid tras alcanzar 5.163 M€ en ingresos y 122 de beneficio

Las claves

Las claves Generado con IA Consum abrirá en 2028 su primer supermercado en Madrid, concretamente en Parla, con una superficie de 1.400 metros cuadrados. La nueva tienda será abastecida por una plataforma logística en Noblejas (Toledo), prevista para 2027. La cooperativa alcanzó en 2025 unos ingresos de 5.163,6 millones de euros y un beneficio de 122 millones, aumentando su plantilla a 23.031 trabajadores. Consum invirtió 231 millones en la apertura de 59 nuevos supermercados y la modernización de 17 tiendas en 2025.

Consum, la sexta cadena de distribución española, llegará a Madrid en 2028. Así lo reveló este miércoles su director general, Antonio Rodríguez Lázaro, en la rueda de prensa anual para presentar los resultados de la cooperativa.

Lo hará con un supermercado de 1.400 metros cuadrados en la localidad de Parla, abastecido por la nueva plataforma logística que la cooperativa prevé abrir en 2027 en Noblejas (Toledo).

La cooperativa de supermercados anuncia este hito tras crecer a doble dígito en 2025. Su facturación ascendió a 5.163,6 millones de euros en 2025, casi un 10% más (9,7%). Su beneficio, a 122 millones de euros, un 12,3% más en solo un año. Y la plantilla de sus tiendas, a 23.031 trabajadores, 1.162 más.

"Estos resultados reflejan una gestión más eficiente. Hemos conseguido llegar a más clientes, mejorar el margen gracias al crecimiento de los productos frescos", expuso Rodríguez Lázaro.

"Es una de nuestras fortalezas, somos líderes en frescos", subrayó, y ensalzó también la capacidad de la firma de "mantener un buen control del gasto".

La enseña se mantuvo en 2025 en la sexta posición del ranking de empresas de distribución por superficie en España. Su cuota de mercado creció un 0,2% hasta el 4,9% del mercado nacional. En su área de influencia -no opera en toda España- es del 13,9%.

La apertura de nuevas tiendas también fue clave en su crecimiento. Consum invirtió 231 millones de euros para la apertura de 59 nuevos supermercados (18 de Consum y 41 de Charter) y la modernización de 17.

Su tienda online creció un 9% hasta los 83,1 millones de facturación. Representa el 1,6% de sus ventas y presta servicio a 600 poblaciones.