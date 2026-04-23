El Corte Inglés congela el precio de 300 productos de la cesta de la compra durante 90 días

Las claves

Las claves Generado con IA El Corte Inglés mantendrá el precio de 300 productos de alimentación de la cesta básica durante 90 días. La medida se aplicará en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés a partir del 23 de abril. La iniciativa incluye productos frescos y de consumo diario como frutas, carnes, pescados, lácteos, aceite y artículos de limpieza. Los productos estarán identificados con carteles de colores diferentes según el establecimiento, facilitando su localización a los clientes.

El Corte Inglés pone en marcha una iniciativa en el ámbito del consumo con el objetivo de ofrecer a sus clientes mayor estabilidad y transparencia, mediante el mantenimiento de un precio fijo en 300 productos de alimentación de la cesta básica durante 90 días.

Bajo el lema ‘garantizamos la calidad a un precio fijo’, la compañía implantará esta estrategia en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés a partir de este jueves 23 de abril.

El proyecto está concebido para facilitar a las familias la planificación y composición de su cesta básica de la compra, aportando mayor estabilidad y previsibilidad del gasto en un contexto marcado por la evolución de los precios, según un comunicado de la compañía.

La iniciativa consiste en mantener el precio fijo de más de 300 productos de la cesta diaria durante un periodo de 90 días, garantizando en todo momento el compromiso de calidad que caracteriza a la compañía.

Finalizado cada periodo, las referencias se renovarán, de manera que nuevos productos de consumo habitual pasen a formar parte de esta selección, consolidando así una acción diseñada para mantenerse en el tiempo.

Dentro de esta selección estarán representados productos de todas las categorías de gran consumo (frutas, verduras, carnes, pescados, lácteos y aceites, entre otros), tanto de marca propia como de marcas de fabricante, con una presencia destacada de más de 60 productos frescos.

En esta propuesta se incluyen alimentos y artículos básicos del día a día como pollo, lubina, langostinos, ternera, lomo de cerdo, hamburguesas, leche, queso, cápsulas de café, aceite de oliva virgen y virgen extra, manzanas, patatas, zanahorias, legumbres, pasta y arroz, conservas de verduras y pescado, agua, cervezas, pañales o productos de limpieza, entre otros muchos.

Los productos adheridos estarán claramente identificados en los puntos de venta mediante señalización específica en los lineales y espacios destacados en sala.

La cartelería contará con un código de color diferenciador: verde en Supermercado El Corte Inglés, azul en Hipercor y rojo en Supercor, facilitando así su rápida identificación por parte de los clientes.